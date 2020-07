No es nueva ni infecta a humanos fácilmente: China sobre gripe porcina G4

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China dijo el sábado que la llamada cepa G4 de gripe porcina no es nueva y no infecta a otros animales o humanos fácilmente, refutando un estudio divulgado previamente esta semana.

El estudio, llevado a cabo por científicos chinos y publicado por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), advirtió que la nueva cepa viral en cerdos ha elevado su capacidad de infectar a humanos y podría convertirse en un potencial "virus pandémico".

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de China dijo en un comunicado que el estudio había sido interpretado por los medios "de una forma exagerada, sin basarse en datos reales".

Un análisis del ministerio concluyó que la toma de muestras del estudio publicado es demasiado pequeña para ser representantiva, aunque el artículo ofrece evidencia suficiente para demostrar que el virus G4 se ha convertido en la cepa dominante entre los cerdos.

Foto: Reuters

El ministerio dijo que obtuvo sus conclusiones después de realizar un seminario sobre el impacto del virus G4 en la industria porcina y la salud pública. Los participantes incluyeron veterinarios chinos y expertos en antivirus, así como los principales autores del estudio PNAS.

Los participantes coincidieron en que el virus G4 no es nuevo, según el comunicado. Además, dicha cepa ha sido monitoreada continuamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias relacionadas en China desde 2011, según el comunicado, citando a un alto funcionario de la OMS.