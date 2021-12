¿Sabes cuál es el origen de la Navidad?

Cada celebración de la fiesta de Navidad existe la creencia que se remonta a un pasaje bíblico relacionado con el nacimiento del niño Jesús, pero la realidad es distinta y se debe a otros factores que involucra al imperio romano y a ritos paganos.

De acuerdo a estudiosos del tema, el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del hijo de Dios, que da pie a este festejo familiar, en donde la convivencia y el intercambio de regalos, es el distintivo y se ha hecho una tradición.

Sin embargo, existen datos que han hecho público los historiadores, en los que afirman que en los mismos evangelios hay fragmentos en los que no hay una fecha exacta del nacimiento del Mesías.

Pero a nivel global el origen de la Navidad se asocia a los mitos cristianos y el catolicismo, en el que se rinde culto al nacimiento del hijo de Dios, por tanto forma parte ya de todas las culturas del mundo.

Pero se ha descubierto que la noche buena no tiene nada que ver con este hecho religioso, porque hay datos de que este festejo surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, además era en honor a la figura de Saturno que los romanos implantaron.

En efecto, esta festividad en realidad era un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno, que daba pie a la celebración de la Saturnalia.

Era tanto el alboroto y excesos que protagonizaban los romanos que hubo oposición de los cristianos, por lo que cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica y puso fin al desorden.

En la Navidad surge también otro personaje que se ha hecho popular: Santa Claus. / Foto: Cortesía | Pixabay

Otro dato curioso es que esta festividad no es aceptada por la Biblia, existe una cita: "pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres (Mat. 15.9). La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Bien invalidais el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición".

Actualmente, se ha fomentado que la Navidad tiene que ver con el momento que los Reyes Magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, incluso, surge también otro personaje que se ha hecho popular: Santa Claus, aunque este es parte de otro momento y otra historia.