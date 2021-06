Resumen de Loki 1x04: ¿Qué pasó en el evento Nexus que crearon los dos Lokis?

Loki 1x04 - El evento Nexus

El cuarto episodio de Loki ya está disponible a través de Disney+, retomando el apocalipsis del planeta Lamentis, lugar donde los dos Lokis quedaron atrapados luego de que se averiara el TemPad.

Si aún no has leído nuestros resúmenes, da click en la liga de abajo para leer el resumen del capítulo anterior.

⚠️ Alerta Spoilers ⚠️

El nuevo episodio comienza con el origen de Sylvie, cómo desde pequeña la AVT llegó por ella para borrarla por simplemente ser una variante del Loki que aparece en el UCM. Una vez en las oficinas, Sylvie logra escapar de la detención de Renslayer, toma uno de sus TemPads y escapa de su control… ojo, lo que se muestra en la escena es relativamente similar a TODO lo que aparece cuando Loki es detenido.

Retomando la secuencia del apocalipsis de Lamentis, los dos Lokis se encuentran sentados esperando el destino final del planeta, mientras en las instalaciones de la AVT se encuentra Mobius con la agente capitán, esperando que una alteración ocurra en la línea del tiempo para poder ir por ellos.

Algo extraño pasa; los dos Lokis después de revelarse sus sentimientos y de tomarse de la mano cerca del fin crean un evento nexus, algo tan significativo que en las oficinas de la AVT se dan cuenta de la enorme nueva línea temporal que están creando, por lo que los detectan y acto seguido, los detienen.

Ya detenidos en las instalaciones de la AVT, los dos Lokis son separados en celdas diferentes para ser interrogados por sus fechorías y planes de destruir a los guardianes del tiempo y a toda la AVT.

Mobius nuevamente se rencuentra con Loki, al que le reclama la traición que cometió cuando este le dio su confianza y lo manda a una especie de bucle temporal, donde Sif lo golpea infinidad de veces, por haberle jugado una broma y cortarle el cabello.

Mientras tanto Renslayer visita a Sylvie, solamente para amenazarla… pues la variante se le había escapado de las manos a ella.

Mobius tiene unas dudas… la agente que Sylvie había controlado anteriormente, no había aparecido por ningún lado, eso le dio una mala espina al inspector… luego de preguntar por ella, Renslayer no responde con certeza sobre el porqué la eliminaron, limitándose a decir que había perdido la cordura.

En la pequeña celebración que tienen tras la detención de Loki y su variante, Mobius en desconfianza (Loki antes de ser enviado al bucle de tortura le dijo que todos eran variantes en la AVT y que era una falacia la organización), roba el TemPad de Renslayer para descubrir las mentiras.

Una vez que revisa qué le pasó a la agente, Mobius va por Loki para hablar sobre cómo pueden terminar con la falacia que ocurre en la AVT, mientras tanto… Renslayer descubre del cambio de TemPads, por lo que con un grupo de agentes detienen a Loki mientras, oh sorpresa, borran a Mobius mientras que a Loki lo llevan a la corte de los Guardianes.

A la par de lo que ocurría en esa celda, Sylvie es liberada por la agente capitana... ella también recuperó sus memorias cuando Loki la dominó por un breve momento. Sylvie le confiesa que ella no puede crear memorias nuevas, simplemente controlar los recuerdos que yacen en la mente.

Después de esto, Renslayer personalmente va por la variante de Loki para llevarla ante los guardianes.

Una vez ahí, la agente y la variante fraguan un plan a espaldas de todos los agentes... estando en el recinto conocen a los tres agentes, quienes les dicen que son un crimen contra la paz de la línea temporal.

La agente Hunter B-15 aparece detrás de todos, comenzando el ataque para liberarse de los agentes... mientras Loki lucha contra sus dos captores, la variante termina también con sus dos captores... pero Renslayer liquida a Hunter B-15 y se enfrenta contra Sylvie.

Una vez que los dos Lokis terminan con todos los agentes, aniquilan a los Guardianes, pero su sorpresa es que estos son robots y se trata de una mentira... los Guardianes tampoco existen... y justo en ese momento Renslayer borra a Loki.

El episodio termina con Sylvie sometiendo a Renslayer para preguntarle sobre el origen de toda la AVT.

Al final del episodio hay una escena post créditos que debes de ver sí o sí para no crear (más) spoiler de este episodio.