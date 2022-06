Recibe Acapulco su primera gran lluvia

Hola, así está nuestro bello Acapulco, hecho pedazos y lleno de basura por donde lo veas. Me enviaron un mensaje en que la ONU pide se dejen de usar tantos materiales contaminantes y que usen sus propias bolsas para el mercado, pero ahora las siguen dando ya, como antes que se diera la voz de alarma. Las personas entenderán desgraciadamente, cuando ya nada tenga remedio.

Me pasaron una nota de que en Monterrey no hay agua, ni ha llovido y en los supermercados solo pueden comprar 2 botellitas de agua. Aquí por donde vayas, verás las fugas de agua, que duran meses, aunque se reportan por todos los medios. A la persona que me envió lo de la ONU, ésto le contesté. (Yo no tengo un sueldo por todo lo que hago, desde hace como 77 años) me ayudan las mamás y sus niños.

Me han acompañado a la limpieza y reforestación de la Isla de la Roqueta, por años y así como van creciendo los niños, los voy cambiando. Les relato lo que le envié. Yo tengo 77 años (empecé de niña) tratando de que las personas, no llamen basura a las hojas secas de los árboles y sembrar arbolitos. En la Isla de la Roqueta, que con algunos trabajos que hacían, estaba quedando pelona por muchos lugares.

He sembrado (de colada) por todos los camellones y banquetas de la costera, ya que algunos comercios matan un árbol porque les tapa con las ramas, un poco el anuncio del negocio. Por años he pedido que lleven sus bolsas, que ya no usen platos ni vasos desechables, pero ya los volvieron a usar, porque ya los venden y nadie les dice nada y pobres playas, pobre mar. Espero que a la ONU, si le hagan caso.

También les pido separar la basura y enterrar el desperdicio para nutrir la tierra, pero parece que les digo, exactamente lo contrario. Las playas, después de la lluvia, amanecieron con toneladas de basura, porque también hay la costumbre de que cuando la corriente es fuerte, sacan sus botes con basura y ahí la echan.

También los que por años trabajan en la playa, que es su trabajo y son los primeros en ayudar, solo dicen. Que venga el gobierno a recogerla. Y bueno, ahora una súper noticia. Después de tres maratones con mi nombre cancelados, el increíble y recién operado, Alfonso García de Puerto Marqués, lo programó para el día domingo 26 de éste mes y sus ángeles que le ayudarán en la organización, ya que son unos expertos también, son el Dr. Víctor Manuel Mosso Lomelí y Héctor Domínguez Ontiveros.

Yo digo: si en todo nos ayudaramos así, otro Acapulco tendríamos. Cada nadador tendrá derecho a su playera muy especial y única, su medalla, hidratación, lanchas de vigilancia y la cuota de recuperación será de solo $200 pesos por nadador. Así que a motivar a todos y a nadar 2 Kms, 1 Km y 500 metros. Los esperamos el domingo 26 para nadar o las porras, pero lo más bonito. La convivencia.