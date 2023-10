Octubre, mes de “mala suerte” para gatos y perros negros

Asociaciones protectoras de animales y rescatistas independientes lanzaron una campaña en redes sociales para que durante todo el mes de octubre y noviembre no se dé en adopción y se proteja a los gatos negros y blancos, pues en estas fechas suelen ser utilizados para practicar rituales.

En octubre, de acuerdo con declaraciones de las protectoras de animales, se incrementa la desaparición de gatos negros y blancos e incluso en redes sociales los piden en adopción.

Recomendaron esperar a que pase el Día de Muertos por seguridad de los animales y evitar un posible destino mortal.

Octubre ha sido considerado el mes más mortífero para perros y gatos, tanto negros como blancos, al ser consideró como el mes de lo oculto, brujas y hechizos.

“Gatos negros, gatos blancos, perros negros y perros blancos son utilizados en rituales en el mes de octubre. Hasta que pase el 31 de octubre no los den en adopción, sálvalos de una muerte segura... Ayúdame no quiero morir”, así reza el mensaje de la campaña para protegerlos y pedir no dar en adopción este mes a animales negros.

Wendy Santana, presidenta del Hogar Temporal (HOTEPA) Adopta un Amigo, dijo que asociaciones protectoras de animales les han compartido información de que en redes sociales se están pidiendo gatitos de color negro en adopción.

Comentó que al momento de solicitar filtros de adopción se han detectado perfiles extraños o falsos.

Protectoras de animales piden aplicar filtros para detectar a quienes utilizan a los animales con fines mortales. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“Cada año las protectoras evitamos dar en adopción mascotas de ese color, además promovemos en redes que las persona que rescatan de manera independiente eviten darlos en adopción en estas fechas”.

Dijo que las adopciones siempre deben tener un protocolo de filtros, como ubicar el lugar donde va a vivir la mascota, identificación y todo lo que se solicita.

Reveló que en México los perros negros son los que más sacrifican en los centros de control porque no los adoptan y los que más abandonan en las calles.

En Acapulco, también se ha encontrado que de una camada que se rescata y si hay perritos negros son los que menos adoptan y se quedan en los refugios.

Recomendó que en cualquier época del año se tiene que seguir todos los protocolos de adopción y hacer los filtros correspondientes, pero en este mes pidió evitar dar en adopción mascotas de color negro.

A su vez, Norma Bornio, integrante de la Asociación Patitas Felices, dijo que en redes sociales están lanzando una campaña de que no den perros y gatos negros y que tengan mucho cuidado a quien se lo dan.

También recomendó llenar un formulario y darle un seguimiento con la persona que la dio en adopción.

Asociciones protectoras de animales hacen un llamado a evitar dar gatos y perros negros en adopción durante octubre y noviembre. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“Por eso pedimos mucho requisito para ver cómo está el animalito, pedimos video, foto para saber que este bien”.

Norma Bornio dijo que se pide que no se de gatos negros y blancos porque mucha gente a veces los utiliza para hacer rituales.

Comunidades indígenas los usan para rituales

En comunidades y municipios indígenas como es el caso de Zapotitlán Tablas, perteneciente a la región de la Montaña, como parte de los usos y costumbres, al entrar la nueva administración municipal, se tiene que someter al ritual del gato y un ayuno de 14 días para que al presidente municipal y los integrantes de su Cabildo les vaya bien al gobernar, de lo contrario se corre el riesgo de no concluir la administración.

En Guerrero incluso hay comunidades indígenas que realizan rituales con gatos negros para "bendecir" a sus autoridades. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

El alcalde que vaya a tomar protesta, una semana antes de ingresar a la Presidencia, tiene que hacer el ritual de subir al Cerro de Huitlatzala con los rezanderos y los principales que son las autoridades civiles que se rigen bajo usos y costumbres.

Todos los integrantes del Cabildo y los que formaran parte de su equipo tienen que hacerse una limpia y pasarse por el cuerpo el gato negro que fue sacrificado para el ritual.

Una vez que todos pasaron el proceso de purificación, el gato negro tiene que se enterrado debajo del escritorio del alcalde que estará en funciones.