La canción "Safaera" de Bad Bunny reaparece en Spotify

Las redes sociales reventaron en días pasados luego de que una de las canciones más escuchadas del cantante puerto riqueño Bad Bunny, “Safaera”, fuera retirada de la plataforma de streaming musical Spotify sin previo aviso.

El tema estuvo “fuera de línea” por aproximadamente 24 horas como te lo habíamos platicado, antes de que apareciera de vuelta en la lista de canciones del disco “YHLQMDLG”, segundo material de estudio del cantante. Doble Vía A partir de junio podrías pagar más por usar estos servicios digitales

De acuerdo a la plataforma, la canción no estuvo disponible por una cuestión de derechos de autor, ellos mismos explicaron la situación a través de un comunicado: Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo “Safaera” en Spotify.



No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes.



Diablo, qué Safaera… 🎶https://t.co/agDZoEEjD5 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) May 16, 2020

Así, la empresa descarta haber bajado el tema por supuesta censura o porque consideraran que la canción contenga lenguaje obseno o pueda hacer apología al delito.

