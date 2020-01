Jared Leto regresa a la pantalla grande como Morbius

Sony está decidido a expandir más los personajes que aún le quedan bajo su dominio y tras alcanzar el éxito en taquillas con Venom, ahora hará lo propio con “Morbius”, el vampiro del universo de Spider-Man.

Jared Leto continúa insistiendo en aparecer en una película de superhéroes que sea trascendente en las carteleras, pues su participación como “Joker” en “Escuadrón Suicida” no fue trascendente y no del gusto de toda la audiencia. Doble Vía Tras larga espera, este es el nuevo tráiler de "New Mutants"

Ahora, el actor deja DC comics para intentarlo con un personaje que pertenece al universo de Marvel, como parte del proyecto de Sony por expandir y construir su Spider-Verso.

El personaje fue creado por Roy Thomas y Gil Kane en 1971 cuya aceptación fue tanta que logró tener apariciones en solitario dentro de los comics de Marvel. Si bien Morbius es un enemigo mítico de Spider-Man, este no es del todo malo; en su momento, el arácnido no pudo vencerlo hasta que une fuerzas con el cazavampiros Blade.

El personaje, buscaba una cura para sus dolencias extrañas, hasta experimentar en su cuerpo. Su búsqueda fue tanta, que termino por convertirse en una criatura muy similar a los vampiros de las leyendas.

Portada de Spider-Man #101 | Marvel Comics

De hecho, al igual que la película de Venom, parece que con Morbius, Sony intenta darle un origen a un personaje que seguramente sí será más acorde a la personalidad del propio Jared Leto. via GIPHY

Al final del tráiler, aparece Michal Keaton, que interpretó al Buitre en la película de Marvel Spider-Man: Home Coming, además de la aparición de JK Simmon como J.J. Jameson, queda claro que la película tendrá una conexión directa con el personaje interpretado por Tom Holland, pero que está bajo el ala de Marvel Studios. via GIPHY

Además, los rumores sobre la posible película de los “Seis Siniestros” cobra fuerza entre los planes de Sony, mientras tanto, te dejamos con el primer tráiler de Morbius: