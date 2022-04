Hay que prepararnos para alimentar la Tierra

Hola, por fin les daré la fecha para la donación de arbolitos, será una fecha bonita, el día 30 de este Abril, día del niño y será fabuloso que sean ellos, los que hagan ese regalo para la tierra. Y si algunos papás de los niños, tienen lugar para sembrar, se podrán llevar también el suyo.

Será en el malecón, casi donde está la estatua de Benito Juárez a las 5 de la tarde, saben muy bien que me encanta la puntualidad para no quedar mal con nadie. Así les platicaré algo sobre la tierra, a los niños y a los papás. Si algún papá sabe lo que están haciendo en otros países, también lo pueden platicar.

Luego también con anticipación, les daré la fecha en que se hará un maratón con mi nombre en el bello puerto Marqués y que organiza Alfonso García, que ya le llamamos el ángel de ese precioso lugar. Sólo nadaré 2 Kms, ya que un niño me jaló muy fuerte mi brazo, pero con suerte no lo rompió y ya estoy aprendiendo a nadar con los 2 brazos. Mi sueño es ser recibida por todos los nadadores que participen. Yo sería muy feliz.

Cuánto agradezco a Alfonso por su gran actividad que desarrolla a donde quiera que va. Por eso pido a las autoridades que lo ayuden cuando él les pide cooperación para algún evento en ese lugar. Gracias Alfonso y gracias a Dios que lo salvó de esa operación de sus riñones y también por las oraciones de todos. Y ahora sí, mi grupo, a ayudar a los buzos marinos, que también son voluntarios, para sacar las toneladas de basura que arrojan al mar.

Más por el área del malecón, donde hay muchas embarcaciones pero nadie recoge nada. Los dueños de dichas embarcaciones tendrían que cooperar con éstos valientes hombres, expuestos al diesel y a la gasolina. Igual que los salvavidas voluntarios de puerto Marqués. Ahora que vinieron muchos turistas, también por falta de reglamentos, nos dejaron mucha basura.

Así que todos a poner muy bien el nombre de Acapulco, con lo que podamos cooperar. Ya no quiero escuchar que si es verdad, que está muy sucio, quiero escuchar, que vamos a cooperar. Ah, leí algo muy bonito. TODOS TENEMOS QUE SER COMO LOS CIEGOS. NO VEN EL SOL, PERO LO SIENTEN. IGUAL PASA CON DIOS, NO LO VEMOS, PERO SABEMOS QUE ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS, PORQUE LO SENTIMOS. Con todo mi cariño y respeto por lo que hagan por el Puerto y por nuestro bien.

Por favor, compartan mis escritos, Yo soy cuaternaria y comuniquen a nuestra presidenta y a nuestra gobernadora. Yo para esto, soy de la era cuaternaria.

GRACIAS.