Finalmente llega "la mano italiana" a los nuevos emojis del 2020

Cada año, la cantidad de emojis que llegan a los nuevos dispositivos móviles se actualizan y también se añaden nuevos diseños, algunos ya esperados por los usuarios de Android e iOS.

Unicode finalmente anunció a los 117 emojis nuevos que se podrán usar en los dispositivos móviles, entre los que destacan a 65 nuevos personajes y 55 tonos de piel y variantes de género; hombres y mujeres con esmoquin, abrazo entre dos personas y por supuesto, el más esperado de todos, la mano italiana.

Los nuevos emojis podrían estar listos para su uso a partir de las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos base tanto de Android (desarrollado por Google), iOS (desarrollado por Apple) y Microsoft (el sistema operativo de las computadoras más usado).

Las propuestas son aprobadas anualmente por Unicode Consortium (quienes coordinan el desarrollo de la norma Unicode) cerca de 60, que finalmente las diversas compañías tecnológicas adaptan y diseñan para sus sistemas.

En realidad, para este año los nuevos emojis ascienden a 65, pero considerando la cantidad de variaciones de cada uno, llegan a los 117, dando un total de 1809 emojis disponibles para usarse. 📝 Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) January 29, 2020

La lista completa de los emojis los puedes consultar en la pagina oficial.