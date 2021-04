Disney lanza nuevo tráiler de Cruella

Ya falta menos para el estreno de Cruella, la nueva cinta "live action" de Disney basada en la famosa villana del clásico animado 101 Dálmatas, la cual será interpretada por la actriz Emma Stone. Doble Vía Nuevo tráiler de Jupiter's Legacy viaja 90 años en el tiempo

Tras la publicación de algunos avances, Disney ha lanzado un nuevo tráiler, donde se define una "historia estética punk ambientada a principios de los 80". La trama de la cinta se centra en la historia de Cruella de Vil antes de convertirse en la malvada villana del clásico de Disney, el filme nos muestra la evolución de su maldad de la mano de su mentora, cuyo papel recae en la actriz Emma Thompson.

El reparto de la película lo completan los actores Paul Walter Hauser (Silk Road, Da 5 Bloods: Hermanos de armas, Inmune), Joel Fry (In the Earth, Silent Night, Yesterday), Emily Beecham (A descubierto, Little Joe), Gianni Calchetti (Enola Holmes, El tercer día), Kirby Howell-Baptiste (Happily, Por qué matan las mujeres), Mark Strong (1917, ¡Shazam!) y Kate Margo (La excavación, Judy).