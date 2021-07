Comic-Con 2021, otra vez virtual y algo descafeinada

La Comic-Con, el evento de cultura pop más importante del mundo, regresa esta semana con una nueva edición virtual y gratuita que aparece marcada por algunas ausencias muy importantes.

Del viernes al domingo, la Comic-Con, que en los últimos años reunió en San Diego (EE.UU.) a unas 130.000 personas, organizará su segundo evento virtual consecutivo, ya que la convención de 2020 también fue digital por culpa de la pandemia. Doble Vía Zack Snyder: Secuela de Army of the Dead está en marcha

Los responsables de la Comic-Con anunciaron el pasado marzo que en julio de 2021 no regresaría la feria como tal al Centro de Convenciones de San Diego, pero apuntaron a 2022 como el año en el que los miles de fans del cine, la televisión, los videojuegos y los cómics podrán volver a encontrarse en esta monumental celebración de la cultura pop.

Para soportar mejor la espera, los organización anunció una edición más pequeña y especial de la Comic-Con en San Diego para Acción de Gracias.

Pero está por ver en qué consiste esa idea y si finalmente se llevará a cabo puesto que ese fin de semana largo a finales de noviembre es una fiesta muy familiar en la gran mayoría de hogares del país.

En cualquier caso, la Comic-Con virtual de este fin de semana se presenta algo descafeinada por la ausencia de gigantes como Marvel, que se saltará el evento y que no desvelará nada de películas inminentes como "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" o "Eternals".

Tampoco estará Warner Bros. con DC Comics pese a que podría haber aprovechado la plataforma de la Comic-Con para impulsar el estreno el 6 de agosto de la nueva "The Suicide Squad" de James Gunn.

Otra ausencia notable es la de "Star Wars", que no ha preparado ninguna presentación de sus películas o series pero que, al menos, sí ha organizado algún acto de carácter secundario relacionado, por ejemplo, con sus colecciones de libros.

DE "STAR TREK" A "THE WALKING DEAD"

Tras el panel previo como anticipo del programa oficial que tuvo lugar el miércoles sobre "Snake Eyes", la cinta que relanza la saga de "G.I. Joe" y con la que Úrsula Corberó debuta en Hollywood, la Comic-Con comenzará el viernes con eventos como el de "Star Trek: Prodigy", la primera serie de la longeva saga de ciencia-ficción que está pensada directamente para el público familiar e infantil.

Ese mismo día, Kevin Smith dará a conocer su nueva y esperada mirada a "Masters of the Universe" con la serie "Masters of the Universe: Revelation" para Netflix mientras que Amazon desembarcará con un evento en el que sobresale "The Wheel of Time".

El sábado será el día el de los zombis de "The Walking Dead", que en agosto se despedirán con su undécima y última temporada.

Además de este evento con el reparto de la serie, los fans de "The Walking Dead" tendrán toda una maratón de actos que incluyen una conversación con su creador, Robert Kirkman, y otros dedicados a las historias derivadas de la serie original: "Fear the Walking Dead" y "The Walking Dead: World Beyond".

Por su parte, Netflix revelará el sábado algunos detalles de "The Last Mercenary", la película con la que retorna la estrella del cine de acción Jean-Claude Van Damme.

El gigante digital también será uno de los protagonistas del domingo ya que Zack Snyder, que en mayo estrenó la película "Army of the Dead", presentará en la Comic-Con la precuela "Army of Thieves".

"Doctor Who", que en los últimos años solía estar en la última jornada de la Comic-Con, se apuntará asimismo al cierre de esta edición digital.

Además, el domingo se podrá ver algo del regreso de Michael C. Hall con "Dexter".

Las novedades de "Lucifer", "Heels", "The Mysterious Benedict Society" y "DC's Legends of Tomorrow", junto a clásicos ya muy veteranos de la Comic-Con como "Simpsons" o "Family Guy", forman también parte de esta edición digital de la Comic-Con.