En ciencia, no hay apoyos para mujeres: Julieta Fierro

La astrónoma Julieta Fierro no titubea al afirmar que la ciencia le ha traído felicidad, y menos duda en aconsejar a las mujeres jóvenes dedicarse a una vida científica. “Gratitud, alegría y mucha felicidad es lo que he recibido de la academia”, ataja la también física.

Lamenta que las condiciones sociales y económicas en el país no sean aún las mejores para que una mujer se realice profesionalmente en la ciencia, al tiempo de llevar su vida personal. Sin embargo, refiere que en la actualidad es más fácil que hace tres o cuatro décadas, cuando en las aulas de la Facultad de Ciencias de la UNAM el número de mujeres era menor al de los hombres.

“Por fortuna hay mujeres en todos los campos del conocimiento no sólo en la ciencia, por ejemplo el Nobel de Química del año pasado fue para dos mujeres, y lo que sucede en general es que la carrera es muy larga, se requiere hacer una licenciatura, maestría, posgrado, estancia posdoctoral, y esto muchas veces desanima a las jóvenes a seguir una carrera científica y es porque la estructura académica y económica está pensada para los hombres”, apuntó en entrevista la divulgadora de la ciencia.

A propósito de la charla virtual El futuro del universo en la Academia Mexicana de la Lengua, la ganadora del Premio Kalinga de la UNESCO señaló que aún en el pensamiento de la sociedad se concibe que las carreras largas sólo son para los hombres porque las mujeres deben cumplir con su labor de madres y esposas. Sin embargo, para ella, quien es madre también, ambas tareas son posibles.

“No se piensa que las mujeres puedan tener un año libre cuando se embarazan para estar con su hijo, pero debería ser, y eso no es posible porque no hay becas para ciertas edades, no hay apoyos, lo cual evita que las chicas se decidan por estas carreras, pero va cambiando poco a poco”, acotó quien es reconocida por su labor en la difusión de la astronomía para el público general.

La académica del Instituto de Astronomía de la UNAM se reconoce por trabajar para exposiciones en museos, libros, programas de radio y televisión, talleres de ciencia y dicta conferencias y decenas de conferencias para acercar al público joven la ciencia de una manera didáctica.

Ha recibido galardones nacionales e internacionales como el Klupke-Roberts y las medallas Primo Rovis, la de la Asamblea de Representantes, la Benito Juárez y la Omecíhuatl. Laboratorios, sociedades astronómicas. Actualmente, tres escuelas llevan su nombre.

Para la charla en la Academia Mexicana de la Lengua, Fierro plantea pensar sobre el futuro del universo a partir de las teorías que proponen que éste sufrirá un colapso en los próximos billones de años. La especialista refiere que aún se desconoce el motivo por el que el universo vive actualmente una aceleración.

En ese sentido, propone una observación detallada sobre estos cambios. Por ejemplo, señala que el Sol vivirá otros cuatro mil 500 millones de años, y después se transformará en una nebulosa planetaria; también que la Vía Láctea se fusionará con Andrómeda en los próximos mil millones de años para crear una galaxia más grande.

“Pero no debemos preocuparnos porque el tiempo del cosmos es mucho más lento que el nuestro, no es algo que nos toque presenciar. Además somos un producto emergente en la producción del universo”, concluyó.