Anuncian casting para la serie "House of the Dragon"

Recientemente te comentábamos que HBO había puesto fecha de estreno a la serie spin-off de Game of Thrones, pues el día de hoy se confirmó que la producción ha comenzado con el casting para comenzar de lleno con las escenas que contarán la historia de los Targaryen.

Si no lo recordabas, la serie se llamará House of the Dragon (La Casa de los Dragones) y será una adaptación de la novela "Sangre y Fuego" escrita por el mismo productor de la épica serie, George R.R. Martin.

La serie aún está en una etapa temprana de producción, pero se estima que estará lista para ver la luz de nuestras pantallas a partir del 2022; de acuerdo con el medio Knight Edge Media, la producción ya está buscando a los actores que darán vida a Aegon, Visenya y Raenys, los tres personajes principales de la historia.

La información sobre los personajes para ser interpretados se describe de la siguiente manera:

Aegon Targaryen es un hombre en plena juventud y está casado con sus dos hermanas Visenya y Raenys (recordemos que los Targaryen se casaban entre hermanos para mantener el linaje puro), es de carácter duro y de poca paciencia contra quien va en contra de su opinión y además monta al dragón Balerion , "el terror negro".

es un hombre en plena juventud y está casado con sus dos hermanas y (recordemos que los Targaryen se casaban entre hermanos para mantener el linaje puro), es de carácter duro y de poca paciencia contra quien va en contra de su opinión y además monta al dragón , "el terror negro". Visenya Targaryen también es una mujer joven y es la hermana mayor del rey Aegon Targaryen . Voluptuosa y una mujer que no perdona un error. Es además muy rígida y cabalga al dragón Vhagar .

también es una mujer joven y es la hermana mayor del rey . Voluptuosa y una mujer que no perdona un error. Es además muy rígida y cabalga al dragón . La última de los hermanos es Raenys Targaryen, cuya personalidad es más de una adolescente impulsiva y alegre, que muestra bondad y compasión con el mundo y sobre todo con los animales, ella cabalga al dragón Meraxes.

Los avisos de casting ya dejan entrever cómo será la serie que promete retomar la estafeta dejada por GoT hace ya dos años y podría ser que los dragones tengan más relevancia que los dragones que tenía Daenerys.

Previo al anuncio de casting, la casa productora había confirmado que cancelaba un spin-off de la serie más vista en la historia.

Para la serie, HBO ha confiado en dos de los directores que estuvieron al mando de los dos mejores capítulos de Game of Thrones, ellos son Ryan Condal y Miguel Sapochnick, este último responsable de HardHome y Battle of the Bastards.