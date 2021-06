¡Al infinito, y más allá! Virgin Galactic autorizada a despegar

La compañía de naves espaciales del multimillonario Richard Branson Virgin Galactic dijo el viernes que recibió aprobación del regulador de seguridad de la aviación de Estados Unidos para transportar personas al espacio, aumentando la presión sobre los rivales en el incipiente y costoso sector del turismo espacial.

La aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) llega en un momento crítico para Branson, ya que su empresa espacial se enfrenta a Blue Origin, la compañía del fundador de Amazon.com Jeff Bezos, y a SpaceX, de Elon Musk, jefe de Tesla Inc. Ciencia La NASA investiga problemas de memoria en el telescopio Hubble

Branson, Bezos y Musk han estado invirtiendo miles de millones de dólares en sus nuevas empresas.

Branson, quien supuestamente está volando al espacio él mismo en un intento por vencer a su multimillonario rival Bezos en la última frontera, recibió luz verde solo un mes después de un exitoso vuelo de prueba. Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.



See more from the spaceflight: https://t.co/jXAuNRAbpw#VirginGalactic pic.twitter.com/F1pdPmvDx2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 23, 2021

Virgin Galactic completó su primer vuelo espacial tripulado desde su puerto base en Nuevo México en mayo, cuando su nave espacial SpaceShipTwo con una capacidad para seis pasajeros realizó un aterrizaje seguro con dos pilotos.