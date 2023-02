Garantizan seguridad en el Abierto Mexicano de Tenis

Al afirmar que está garantizada la seguridad para los más de 70 mil asistentes del Abierto Mexicano de Tenis, la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, inauguró con el primer saque los encuentros del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) que durante una semana estarán los 8 mejores jugadores que están dentro del Top 20, entre ellos Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Holger Rune y Taylor Fritz.

En la playa del Hotel Pierre Marqués se instaló una cancha de tenis donde se realizó la ceremonia del primer saque donde jugaron Alex De Minaur, jugador ATP número 22 del Ranking y el Jugador ATP número 85 del Ranking, Daniel Altmaier.

La alcaldesa dijo que en este evento del AMT participan jugadores y están asistentes de más de 95 países y la actividad turística comparado a lo que es diciembre, “Acapulco está en su apogeo”.

Añadió que se calcula más de 10 mil asistentes en cada torneo del Abierto Mexicano de Tenis.

Comentó que se ha trabajado de la mano con los empresarios y el gobierno municipal ha buscado ser generosos con ellos para que puedan seguir viniendo y crear fuentes de empleos directos e indirectos.

En cuanto a los operativos para evitar que los "viene viene" abusen de los turistas al estacionarse en la vía pública alrededor del las instalaciones del estadio Arena GNP, aseguró que no “hay de que preocuparse” pues hay un operativo coordinado con los tres niveles de gobierno.

“Antes de este evento hubo reuniones y mesas de trabajo para abordar todo el tema integral y estamos en eso no tan sólo el municipio si no también es el estado, la Federación en torno a la seguridad, entonces no hay de qué preocuparse”.

La alcaldesa dijo que está garantizada la seguridad para las más de 70 mil personas que vendrán durante esta semana que durará el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

“Aquí está garantizada la seguridad, hubo reuniones y estamos inmersos los tres ordenes de gobierno y es nuestra responsabilidad cuidar todo el entorno”.

Comentó que los hechos de violencia que se registraron ayer en la zona del viaducto Diamante, que dejó un muerto y dos heridos al ser atacados a balazos y la camioneta volcó, sólo respondió “que es consecuencia de sus hechos”.

En cuanto le falta alumbrado público, dijo que en todas las calles cortan los cables de alumbrado público y hay que volverse a restablecer

“Nos cortan los cables, la semana pasada teníamos luz y nos cortan los cables he instruido al director de Alumbrado Público y él ya sabe que vaya a restablecerlo, en varias calles de la ciudad nos cortan los cables entonces se va la luz hay que volver a restablecer… no los hemos visto pero lo cierto es que nos cortan los cables ahí está el tijerazo”.