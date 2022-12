Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Ronaldo con auto de lujo valorado en 300 mil euros

Navidad llegó y con ella las reuniones familiares, las cenas, pero sobre todo los regalos. Georgina Rodríguez no se quedó atrás y le dio un pequeño regalito a Cristiano Ronaldo con motivo de estas fechas, nada más y nada menos que un carro de lujo, que está valuado en 300 mil euros.

Pese a que Cristiano Ronaldo no pudo conseguir el objetivo de consagrarse como campeón del mundo con la Selección de Portugal y aún no tiene equipo para la siguiente temporada, el futbolista luso no la pasará tan mal en este fin de año gracias al tremendo regalo que recibió.

Como es bien sabido, CR7 tiene un gusto por coleccionar autos lujosos, de alta gama, y gracias a esto fue que la modelo de origen argentino decidió regalarle un Rolls-Royce para qué sumará un coche más a la colección.

Cristiano tiene en su cochera un Bugatti Centodieci, el cual está valuado en ocho millones de euros, además de otros vehículos de alto costo.

¿Qué auto le regaló Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo?

El auto que Georgina Rodríguez le regaló a Ronaldo es nada más y nada menos que un Rolls Royce Dawn del año. Un vehículo de lujo con un sin fin de detalles en el interior como en el exterior.

El cual está valuado en 335 mil euros. Esto por que cuenta con pantalla de 10.5 pulgadas, entre otros detalles en su interior y además de ser descapotable.