Lavado de dinero, la sombra que acecha al futbol mexicano

El lavado de dinero es una sombra que acecha al futbol mexicano. Expertos en la prevención de este delito coinciden en que es un “foco rojo que requiere atención”, debido a que es una industria que genera 114 mil millones de pesos anuales, según un estudio del Grupo de Economistas y Asociados.

No fue una casualidad que hace unos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda comenzara a investigar a los equipos de la Liga MX, con el fin de detectar blanqueo de capitales, al grado que hubo una reunión entre el presidente de la competición, Enrique Bonilla, y Santiago Nieto, titular de la UIF, sobre el tema. “Sí hay muchas operaciones de lavado de dinero en el futbol, porque se maneja mucho dinero”, advierte Alejandro Ponce, abogado experto en la prevención de lavado de dinero.

Futbol América gana 2-1 al Pachuca en arranque de Guardianes 2020

En México, el Código Penal Federal, en su artículo 400 Bis, establece que “se impondrá de cinco a 15 años de prisión y mil a cinco mil días de multa”, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con Ponce, hay diversas formas en que se da el ilícito en el balompié nacional. La primera, es a través de estrategias fiscales, con el fin de evadir impuestos.

“Se han manejado casos que el equipo de futbol saca dinero a través del uso de facturas falsas y ese dinero que era propiedad del equipo, se desvía a los directivos, a los familiares de directivos, entonces, aquí, el lavado de dinero se da por conducto de evasión fiscal, que convierte en ilícitos estos recursos que llegan a manos de terceros”, asegura.

Actualmente, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha puesto la mira en combatir este fenómeno, después de detectar un fraude al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de empresas “factureras” por 48 mil millones de pesos.

La segunda forma de lavado en el futbol nacional es a través de “inflar” precios en los traspasos de futbolistas. Según el portal Transfermarkt, tan sólo en el periodo 2019-2020, se movieron en el “mercado de piernas” 175 millones de dólares. “Los temas que han salido son por movimientos fraudulentos, se hacen los fichajes de jugadores a precios que no son reales, que se da a precios que en realidad no tienen. No necesariamente hay dinero del narco, sino de operación fraudulenta para una ganancia que no es real”, señala Ponce.

La tercer vía de blanqueo, a través del balompié, es la inyección de dinero del crimen organizado en los equipos, para que puedan mantener su operación o realizar construcciones de diversa índole. ¿Cómo combatir el lavado de dinero en el futbol mexicano? Edgardo Buscaglia, asesor antimafia, señala que es necesario realizar auditorías forenses de investigación patrimonial, porque “mucho del lavado a través del futbol termina en propiedad tangible como mansiones o propiedades que fueron compradas por cash (efectivo) o en empresas fachada, comunes en México”.

“(Por eso) Es usual (el blanqueo de capitales en el futbol), especialmente en países con vacíos de controles patrimoniales como los que tenemos en México. El Dr. Nieto es el titular de una agencia federal, pero necesitas un nivel de investigación patrimonial, dedicada a identificar irregularidades en tenencia patrimonial en cada estado. Eso no existe”.





Buscaglia resalta el trabajo hecho desde la UIF, pero reconoce que frente a este ilícito “sí hay una gran brecha, sobre todo en transacciones de jugadores, donde el dinero aparece y desaparece a lo largo de las operaciones”.

Pese a las carencias en la persecución de este ilícito, está pendiente el desenlace de las indagatorias de la UIF a los clubes para saber si existe el lavado de dinero en el futbol.

VULNERABILIDAD TANGIBLE

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el futbol posee tres rasgos que le hacen susceptible al lavado de dinero: por estructura, finanzas y cultura.

En cuanto al tema estructural, GAFI, cuyo objetivo es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, señala que el mercado del balompié es “fácil de penetrar, porque existe la facilidad de tener reuniones entre el mundo legítimo y criminal”. Aunado a esto, las distintas razones sociales en las que están conformados los clubes da la sensación a las organizaciones delincuenciales de “ser fáciles de adquirir, además de carecer de una regulación para operar”.

El tema financiero que envuelve al futbol también es sensible frente al lavado de dinero ya que, de acuerdo con GAFI en su estudio Lavado de Dinero, a través del futbol, “el sector maneja flujos de caja considerables y grandes intereses financieros. Muchas de las transacciones dentro del sector involucran grandes cantidades de dinero, como en el mercado de transferencias”.

La "cultura de la imprevisibilidad" o del éxito del fichaje “podría conducir a un aumento tolerancia hacia pagos irracionales. También con el descubrimiento y la formación de talento joven, se pueden obtener ganancias masivas pero incontrolables. Las transferencias se llevan a cabo en todo el mundo, brindando amplias oportunidades para lavar dinero”, apunta GAFI.

En tercer rubro de vulnerabilidades se encuentra la cultura, la cual, se enfoca en que el balompié da una “imagen de inocencia”.

Futbol Ausencias por contagio de Covid-19 no es excusa en Chivas

“Esto hace que sea menos probable que la gerencia denuncie el lavado de dinero u otros delitos de clubes de futbol”, refiere GAFI.

Para blindar al futbol, Ponce recomienda que la Femexfut, la Liga MX y los clubes “actúen con transparencia, para no involucrarse en operaciones que pudieran involucrar lavado de dinero; pagar sus impuestos, no hacer uso de estrategias para pagar a los jugadores, entrenadores ni desviar dinero. Tienen que estar muy apegados al cumplimiento de la ley”.