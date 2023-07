Ex esposa de Marco Antonio N relata la violencia que vivó: "Fueron años de humillaciones"

“Terrorífico”, Alva Neri Hernández, exesposa de Marco Antonio N. describió de esa manera sus años al lado de Chiquimarco. El exárbitro está vinculado a proceso por violencia física y psicoemocional.

La víctima y su hija lo que quieren es paz. Marco Antonio Chávez Vaca, abogado del caso y las personas citadas, reunieron a la prensa para dar su postura del caso: “Hemos tratado de llevar el caso sin re victimizar a las víctimas, respetar la privacidad, pero cuando ellos lo sacan a redes sociales por ser figura pública, tenemos que contestar de la misma manera. El imputado está vinculado a proceso por violencia familiar física y psicoemocional. Agradezco que las víctimas sean tan valientes de denunciar estos hechos, cuando una persona no denuncia es que existen tantos feminicidios”, dijo el abogado.

Alva Neri, con mucha dificultad para hablar por el llanto, hizo público lo que le ocurrió: “Esta situación es para mí complicada, no es solo el atreverme a levantar la voz, todo el proceso ha sido complicado, no sabía cómo parar lo que estaba viviendo, era una situación que normalicé, hoy me avergüenzo delante de mis hijas, fueron años de humillaciones”, dijo la exesposa.

La víctima narró que “era algo terrorífico lo que vivíamos, les agradezco que puedan ser mi voz y mis oídos, él se reía y decía que yo era la víctima, que eran mis dramas, yo no sabía qué hacer, me quedaba sin dormir, en la noche lo tenía a un lado viéndome y en cuanto yo abría los ojos empezaba a pelear nuevamente conmigo por alguna situación que pasaba en el día, él era muy amable en la calle, el pastor exitoso, pero en la casa era terrible”, expresó.

Alva Neri tiene testigos de todo lo que describió: “Yo podría inventar o decir cualquier cosa, pero afortunadamente hay testigos, familiares, personas que se dieron cuenta del abuso, del maltrato, los insultos, él me decía que quería hablar conmigo en la recámara y yo me subía temblando”, dijo.

La exesposa relató más agresiones verbales: “Me levantaba la voz de una manera impresionante, era la culpable de todo, yo lloraba y me quedaba callada, me decía que era fea, que era pueblerina, hasta eso era molesto para él”, relató.

Alva Neri dijo que “estuve casada 28 años con él hasta agosto de 2022”.

Su hija, A. A. R. H, también fue víctima de Marco Antonio N.: “Es muy difícil estar hoy aquí, tengo un vínculo con él que nunca se va a borrar. Él es mi papá y creo que la primera persona en la que una mujer confía es en su padre y en mi caso no fue así. Él era mi héroe y fue cambiando a lo largo del tiempo. Eran humillaciones constantemente, yo protegía a mi hermana para que no la humillara como me humillaba a mí”, contó.

La hija del exárbitro relató cosas increíbles: “Me decía que yo no valía nada, soy una joven adulta con muchas inseguridades hacia mí misma. Hasta problemas de autoestima por mi peso, él desde que yo era muy pequeña me juzgaba al comer. Yo comía y hacía ruidos de animales diciéndome que yo era una cerda. Él imitaba esos sonidos de animales, yo era una niña de 12 o 13 años. Cómo tu papá, la persona que se supone te va a proteger te haga ese tipo de cosas”, expresó.

A. A. R. H. contó que “casi no salía, pero hubo una ocasión, tenía 17 o 18 años. Que me sacó a patadas y a golpes, la gente no se metió porque él era una persona pública”, dijo.

Tantas agresiones llegaron a su límite: “Simplemente nos hartamos. Esta es nuestra versión de la historia, les damos las gracias por escucharnos y ser solidarios con nosotras”, comentó.

Lo que las víctimas desean es que “deje de molestar a mis hijas, escribirles mensajes”, dijo la exesposa.

Marco Antonio Chávez comentó que si el acoso sigue “se puede optar por la prisión preventiva de manera justificada”.