Enrique Meza reveló sus graves equivocaciones cuando dirigió a la selección mexicana

El extécnico de la selección mexicana, Enrique Meza, aceptó que tuvo graves equivocaciones cuando estuvo al frente del equipo Tricolor.

Meza dirigió a los verdes de 2000 a 2001 y el equipo estuvo cerca de quedar fuera de la Copa del Mundo 2002 debido a los malos resultados en las eliminatorias mundialistas.

Luego de caer ante Honduras 3-1, Meza fue destituido por Javier Aguirre quien logró, milagrosamente, el boleto a Corea-Japón.

“No valoré bien esa oportunidad, yo no pedí ir a la selección, a la selección me llevó la gente, me pidieron y fui”, recordó Meza en entrevista con TUDN.

“Me equivoqué porque no llamé jugadores, algunos no quisieron venir conmigo y otros jugadores, por ejemplo de Cruz Azul, no se los quité al equipo porque estaban jugando la Libertadores, por eso me merezco todo lo que me pasó porque no hay nada tan importante como la selección nacional”, apuntó.

“Cuando recién fracasé me dí cuenta que me equivoqué, tenía tanta ansiedad, tantas ganas de estar y me equivoqué en muchos sentidos porque no le di a México lo que México necesitaba, pero lo pagué carísimo”.

“Se dijeron muchas cosas pero, al final de cuentas, vine y dí una conferencia de prensa en esa noche que me despidieron. La gente de los diablitos (en el aeropuerto) me gritaban ‘ya vete hijo de tu…’ y pensé ‘bueno ya me voy, nada más deja que entre a la conferencia de prensa”.

Las palabras las retomó Ricardo Peláez, expresidente deportivo de Chivas, quien indicó que en el ciclo mundialista para 2026, la prioridad tiene que ser el Tricolor “y los que no quieran estar, que se hagan a un lado, es la única forma en que se podrá trascender”, sentenció quien fuera también director de Selecciones Nacionales.

