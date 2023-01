El Tata Martino explotó contra el fútbol mexicano: “Se nota demasiado el negocio”

Gerardo Martino al fin rompió el silencio sepulcral que mantuvo desde aquel 30 de noviembre, cuando la selección mexicana fue eliminada de Qatar 2022. Por supuesto, sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie.

El “Tata” habló de varios temas en la entrevista que le realizaron en Radio 780 Paraguay, entre los que destaca la importancia del negocio en el futbol mexicano.

“Se nota demasiado el negocio. No estoy en contra de él porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no hay que dejar de lado lo futbolístico y que el fut también tenga un plan y no sea solo para lucrar, sino no dejar morir el futbol porque también muere el negocio”, comentó.

El problema del bloqueo de jóvenes a Europa

Martino reiteró, como en todo su ciclo con la selección mexicana, la escandalosas sumas de dinero que se pagan por jugadores de un club a otro en la Liga MX y, que a su vez, esto de cierta manera bloquea la salida de juvenil a mejores ligas como la Europea y por ende exista una falta de competencia a alto nivel.

“En México pasa algo particular: se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 MDD, no me imagino en Argentina, es algo que no podría existir pero si se diera, no imagino que valga 10 MDD un interno y no tenga mercado internacional. Entonces me parece que es equilibrar, escuchar a la gente de fútbol y al que sabe del negocio”, explicó.

También señaló que “México es un país muy fuerte, hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero, y entonces se da esto que hay ventas que son importantes pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice ‘deberían ir fuera’ y no tienen mercado europeo. Eso daña porque queda en casa y el futbolista no termina de crecer”.

Como ejemplo de combatir la inflación de los precios por jugadores dentro de la Liga MX, “Tata” puso lo que vive actualmente César “Cachorro” Montes al decir que “esa es la forma en que un país puede crecer porque es beneficio para la selección nacional”.

Reconoció en fracaso en Qatar 2022

Sin tanto rodeo, Martino se dijo estar agradecido por tener el “honor de haber podido estar en una selección como la mexicana, y aceptó que “es fracaso porque México venía de siete Mundiales clasificando a octavos y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica, pero también con la satisfacción de haber competido bien”.

“No alcanzamos nuestro nivel de los dos primeros años pero sí mejoramos el último año. Entiendo que debimos clasificar segundos y los resultados fueron los lógicos. Empate con el que pelear el segundo, derrota con el campeón del mundo y ganarle a Arabia”.

Finalmente, al cuestionarle sobre su opinión sobre los constantes “ataques” de la prensa mexicana a su trabajo, Martino simplemente dijo que lo entiende como algo normal en su profesión.

“No es algo que me parezca relevante. No por minimizar sino porque eso se va al diablo si el equipo gana ahí mueren las disputas. Forma parte de nuestra profesión y una experiencia importante que me enriquecerá en lo que queda de mi carrera”, concluyó.

Nota publicada originalmente en ESTO