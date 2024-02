Es oficial: Ferrari anuncia a Hamilton para la temporada 2025

Ferrari lo ha hecho oficial: este jueves anunció que el piloto británico Lewis Hamilton correrá para la escudería italiana en la Fórmula Uno en la temporada 2025.

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, Ferrari detalló que Hamilton se une a su equipo con un contrato por varios años.

Aunque todavía le faltaba un año en su contrato con Mercedes, Hamilton deja al equipo alemán al final de la temporada 2024 y tras haberse convertido siete veces campeón mundial de la F1.

Este fichaje sorpresivo pone fin a 12 temporadas de colaboración entre el británico de 39 años y Mercedes.

Por parte de Mercedes, el propio Hamilton y Toto Wolff, director ejecutivo, fueron los encargados de dar declaraciones.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

“He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar donde he crecido, por lo que la decisión de irme fue una de las más difíciles que he tenido que tomar”, aseguró Hamilton.

El multicampeón le dio las gracias a Toto Wolff por su amistad y por todo el trabajo que han podido realizar juntos.

“Pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente a Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar en lo más alto juntos. Estoy 100% comprometido a ofrecer el mejor desempeño que pueda esta temporada y hacer que mi último año con las Flechas de Plata sea uno para recordar”, expresó.

El director ejecutivo de Mercedes aseguró que respetan la decisión de Hamilton: “En términos de pareja de pilotos de equipo, nuestra relación con Lewis se ha convertido en la más exitosa que el deporte haya visto, y eso es algo que podemos recordar con orgullo. Lewis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes.

“Sin embargo, Sabía que nuestra asociación llegaría a un final natural en algún momento, y ese día ha llegado. Aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo desafío, y nuestras oportunidades para el futuro son emocionantes de contemplar. Pero por ahora, todavía nos queda una temporada. Queda por delante y estamos centrados en competir para lograr un 2024 sólido”.

¿Quién le cederá a Lewis Hamilton su asiento en Ferrari?

El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari corrió como pólvora tras surgir del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L’Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport.

La cadena Sky Sports señaló que Hamilton ocuparía la plaza del español Carlos Sainz Jr.

Your 2025 line-up for Scuderia Ferrari! 🤯🤩#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/EUBpsTnVue — Formula 1 (@F1) February 1, 2024

El piloto monegasco Charles Leclerc acaba de renovar por Ferrari por “varias temporadas”, pero Sainz solo tiene contrato con la Scuderia hasta finales de 2024.

Hamilton tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de títulos mundiales (7, uno con McLaren y seis con Mercedes), pero el británico no ha ganado ninguna carrera desde finales de 2021 y en las dos timas temporadas ha sido claramente superado por los Red Bull y el neerlandés Max Verstappen.

