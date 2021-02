Éxitos femeninos en el deporte y su importancia en los medios gana terreno

La lucha de género en el deporte sigue su lucha. Los medios de comunicación son el remedio, pero también han sido en parte responsables de que el equilibrio se atrase. Saber informar sin eclipsar el logro deportivo y poner por encima la noticia al morbo es el pendiente. Marion Reimers, presidenta de Versus; Olga Trujillo, fundadora de Diosas Olímpicas; Gabriela Ramírez, del Centro de Información ONU México; Mariana Juárez, tricampeona del mundo en boxeo y Carlos Padilla, presidente del COM, entrelazaron opiniones en la tercera sesión del Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la OEM.

La periodista Marion Reimers sabe lo que es remar a contracorriente, y busca a través de sus redes sociales, empresa y la organización que preside, mejorar los contenidos en el periodismo de deportes. Los medios pueden “incrementar la violencia en contra de la mujer, mientras que otros son omisos”, expuso.

La mujer a través de la historia reciente ofrece “éxitos deportivos, lo vemos en los Juegos Olímpicos, Mundiales, ellas ganan, sin embargo, los medios ponderan más el chisme, el conflicto y hasta la vida privada de las deportistas”, dijo.

La orientación de la nota la decide el medio: “Creo que existe una batalla interna en todas las redacciones debido al gran número de hombres en puestos como reporteros, editores o directores, ellos asumen que la mujer no tiene tanta importancia”, recalcó.

La también periodista Olga Trujillo, quien ha dedicado los últimos diez años de su carrera a la cobertura y difusión de deportes femeninos: “Se tiene que desarrollar una comunicación con perspectiva de género, igualitaria y no sexista, ese es un primer paso. Tengo la certeza de que las principales objeciones de: doctoras, directoras técnicas, psicólogas, parten de un argumento principal y ese es el prejuicio de género”, dijo.

“Vemos a las mujeres no precisamente como queremos que las vean. Esto de tocarle el pecho a una futbolista mientras se toma una foto, mostrarla en bikini o de compararla o minimizar a pesar de que es una campeona, es un comportamiento aprendido. No es lo mismo fomentar el deporte que el espectáculo deportivo. Es obvio que se eligen imágenes para el placer de los hombres. La importancia de la perspectiva de género es precisamente en los medios porque es la herramienta que nos ayuda a entender y a contextualizar toda esta información”, explicó Trujillo.

Para la pugilista Mariana Juárez, tres veces campeona del mundo, es importante abrir más espacios para las mujeres deportistas.

“A veces es muy estresante ver que se publiquen cosas sobre ti que nada más son para el morbo. Fui la primera mexicana en ser campeona mundial en otro país, la primera en ganar tres títulos del mundo, he estado entre las mejores 10 boxeadoras en los últimos 15 años y no he salido en portadas, pero cuando sucede algo malo te ponen, el amarillismo gana”, lamentó la boxeadora, quien ha vivido en carne propia el acoso a las mujeres deportistas, incluso desde la prensa.

“Les voy a contar algo que no había contado. Una experiencia que tuve en un periódico. El periodista era cubano, me citaron ahí para unas fotos, me dijeron que fuera arreglada, bonita, con faldita, yo tenía 18 años, después de que terminó la entrevista me dice “oye y si nos vamos a tomar un café”, yo me desconcerté, le dije -perdón, mi papá me está esperando allá abajo, si quieres dile a él-, me sentí hasta en cierta forma sucia, ¿qué hice mal?, bajé y le dije a mi papá que nos fuéramos”, relató.

A su vez, Gabriela Ramírez del Centro de Información ONU México, destacó que las niñas y las mujeres en todo el mundo tienen menos oportunidades, menos inversión, menos capacitación y seguridad cuando practican un deporte, y cuando logran ser atletas profesionales se encuentran con una brecha sustancial en el salario.

“Por ejemplo, en la Copa Mundial femenil de futbol se destinaron 15 millones de dólares americanos, mientras que para la Copa del Mundo varonil se dieron 576 millones de dólares. Fuera del campo de juego las mujeres no cuentan con representación suficiente, anunciantes, organizaciones deportivas, compañías de ropa. Desde ONU en la Agenda 2030 se establece una ruta para alcanzar la igualdad de género y el deporte es una parte importante”.

Ramírez expuso una preocupación: “En los últimos años el deporte femenino fue creciendo, también la remuneración e incentivos en los medios, sin embargo, la pandemia amenaza con romper este dinamismo. Se cancelaron o pospusieron eventos. Si los gobiernos, las organizaciones deportivas, los patrocinadores, la sociedad, las y los atletas, los medios, no ponen a las mujeres y a las niñas en el centro y no abordan sus necesidades específicas en los planes de respuesta y recuperación, es un error”, comento.

La especialista señaló que para la ONU es un obstáculo que haya menos mujeres que hombres involucradas en el proceso de evaluar el impacto de la Covid-19 en el deporte y en la planeación de estrategias para salir de esta crisis, el cual puede dejar a las mujeres y a las niñas atrás.

Gabriela recomendó crear un calendario equilibrado para la organización y cobertura de eventos deportivos en los próximos meses: “Cuando se reanuden las competencias habrá un calendario deportivo intenso, algunos eventos de mujeres podrían entrar en conflicto con los de los varones lo que llevaría a una competencia por la audiencia y de la atención de los medios, entonces será fundamental asegurarnos de que exista un calendario con equilibrio para tener una cobertura más balanceada”, expuso.

En tanto, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que tras escuchar las ponencias de las participante en el Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la OEM, “he abierto mi mente, y mientras esté al frente del COM impulsaré la participación de las mujeres en la conducción del deporte olímpico. He tomado nota de todos los aspectos que han comentado”.

El directivo destacó que “para Tokio 2021 llevamos obtenidas hasta hoy 47 plazas, de las cuales 23 son en la rama varonil y en 24 en la rama femenil, ya vemos que empieza el equilibrio en la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos y en especial en nuestro país se vio desde los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe donde por primera vez en 52 años la persona que iba como jefe de misión fue una mujer, fue María José Alcalá, que en su momento fue una destacada clavadista”.

Padilla destacó los avances que ha habido en la inclusión de mujeres en el deporte, pero reconoción que aún hay retos pendientes. “En el COM les dado espacio a las mujeres, nos hemos preocupado por abrirles espacios en la dirigencia, donde se toman las decisiones, en el Comité Olímpico por primera vez tenemos a una mujer como vicepresidenta en dos periodos, que es Jimena Saldaña, también es vicepresidenta a nivel continental y en Centroamérica, se ha ido avanzando”, cerró.