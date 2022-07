Desea Jordi Mollà traer intervención artística a México

MADRID. Con su intervención artística de 65 siluetas a escala de la emblemática valla del Toro de Osborne fabricadas con la misma chapa metálica de las siluetas originales, el actor, director y pintor español Jordi Mollà quiere estar en México, país con el que tiene una conexión especial.

Mollà presenta en Gärna Art Gallery, en el centro de Madrid, la exposición El arte de trascender / El legado del toro, para celebrar dos conmemoraciones muy especiales: el aniversario 65 de instalación del primer Toro de Osborne y el paso de tres décadas desde el estreno del mítico largometraje de Bigas Luna, Jamón, jamón.

Puede interesarte: Consigna: Un nuevo deal en el arte

“El Toro de Osborne está asociado a mi vida y a mi carrera de múltiples maneras. Nací y crecí con él, pero no sólo eso, el toro me cambió la vida con mi primera película como actor, Jamón jamón, de la mano de alguien que también determinó mi vida, Bigas Luna”, explicó Mollà.

El artista, quien ha estado en México en diversas ocasiones, apuntó que El arte de trascender / El legado del toro tiene que llegar a México, “un país que me quiere mucho, me admira, me respeta y siempre se ha portado muy bien conmigo”.

Agregó que siente una conexión fuerte con el país, con su gastronomía, la manera de hablar, “y me recuerda a Luis Buñuel, pienso en cómo Luis Buñuel pudo terminar en México, lo entiendo perfectamente, porque es un locurón de país”, pero además, sostuvo que el cineasta aragonés significa mucho para él y con 18 años, ya había visto el 90 por ciento de su obra.

Mollá, quien afirma que uno debe saber cuándo se sube a un baile y se baja de éste, aseguró que espera algunos bailes en México, pero con esto, con los toros y añadió que para cine le han llamado para cosas pero es mucho tiempo. “Si consigo encontrar una cosa de alto rendimiento en poco tiempo, entonces yo encantado de volver a México”, subrayó.

Hace más de 60 años, en 1956, Osborne encargó a la agencia Azor una valla para publicitar en las carreteras su brandy Veterano. El diseñador Manolo Prieto creó entonces la silueta de un toro que se integraba en el paisaje, el primero de los cuales se ubicaría un año más tarde en Cabanillas de la Sierra (Madrid). Por tanto, en 2022 se conmemora el aniversario 65 de aquella primera instalación de una figura que muy pronto se convertiría en icónica.

El mito se vería reforzado por la película Jamón, jamón en la que Jordi Mollà debutó como actor, compartiendo pantalla con Javier Bardem y Penélope Cruz y de cuyo estreno se celebra este año el trigésimo aniversario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En abril de 2022, Jordi Mollà se encerró con 65 siluetas a escala de la valla del Toro de Osborne en la bodega la Atalaya del Grupo Osborne, en El Puerto de Santa María, Cádiz, sur español.

“Para mí es una enorme responsabilidad llevar a los toros de Osborne a mi ‘plaza de toros’ para poder torearlos con brochazos de colores a través de la pintura, otra de mis inmensas pasiones. Es una enorme responsabilidad. De hecho, tanta que es mejor no pensarlo mucho. Como un torero que entiende la arena, entiende a la bestia y entiende la técnica del toreo para luego sencillamente… salir a torear”, abundó.