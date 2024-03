Kate Middleton reaparece en video: revela que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, informó que luego de su cirugía abdominal en enero, los médicos la diagnosticaron con cáncer, por lo que le recomendaron tomar quimioterapia preventiva.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dijo.

Kate, de 42 años, detalló que ya se encuentra en la primera fase de su tratamiento, aunque no indicó el tipo de cáncer que padece.

Realeza Investigan intento de acceso al historial médico de Kate Middleton

La princesa de Gales agregó en su mensaje que se encuentra en "shock", por lo que que ella, su esposo William, heredero a la corona británica, y sus tres hijos buscan manejar la situación en privado.

"William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate y William habían querido mantener la privacidad sobre el cáncer hasta que sus hijos, el príncipe Jorge, de 10 años, la princesa Carlota, de 8, y el príncipe Luis, de 5, comenzaran sus vacaciones escolares, que empezaron el viernes.

"Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien", dijo.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Del mismo modo, dedicó unas palabras para las personas que padecen cáncer: "Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

El informe sobre la enfermedad de Kate Middleton, del que no se dieron mayores precisiones, se produce menos de dos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, fuera diagnosticado también con esa misma enfermedad.

La Casa Blanca de Estados Unidos emitió un mensaje donde aseguró que "sus pensamientos" están con Kate.

El Palacio de Kensington, dijo que no daría más detalles sobre el tipo de cáncer, que estaba en una camino de recuperación y que la quimioterapia preventiva había comenzado en febrero.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Después de su operación, el palacio dijo que Kate no volvería a sus funciones oficiales hasta después de Pascua, pero su ausencia de la vida pública había provocado intensas especulaciones en las redes sociales.