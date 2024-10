Tercera parte de migrantes en EU son mexicanos, violencia es factor de desplazo: COESPO

La situación de violencia y el despojo de bienes son los motivos principales que han estado manifestando los connacionales que deciden tomar pocas de sus pertenencias y emprender el camino hacia los estados de la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento la tercera parte de todas las personas que solicitan asilo ante la unión americana han logrado su ingreso debido al desplazamiento forzado al que han sido objeto, todos ellos provienen de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas e incluso en minoría de Veracruz.

“Debemos mencionar que no en todos los casos son víctimas de algún delito, o de que les mataran a alguien o que los echaran a balazos de sus tierras o su casa, pero se trata de personas que ven expuestas y en algún daño en otros familiares o conocidos y no esperan a que lleguen con ellos y dejan su estado”, comentó, Enrique Valenzuela Peralta, coordinador general del Consejo Estatal de Población (COESPO).

El experto en tratar con las personas en situación de movilidad, aseguró que, “como se aprecia en los propios números de CBP, al menos una tercera parte que ingresan por esta frontera o el sector de El Paso que abarca también el estado de Nuevo México, son de nacionalidad mexicana”.

Foto: Alejandra Carréon / El Heraldo de Juárez

“Nosotros aquí a quienes hemos conocido y hemos visto, que nos dan razón o los motivos por los cuales arriban, presentan un argumento que se estima que es desplazamiento forzado interno”, dijo.

Dentro de las entrevistas que realizamos cuando llegan pidiendo asesoría, “tenemos historias que es imposible ignorar y dan razón de una situación que demanda ser resuelta desde su origen”, enfatizó Valenzuela Peralta.

En su mayoría, optan por llegar en camino o incluso vía aérea para no ser molestados por las autoridades, ya que han alegado ser discriminados cuando los confunden con personas que provienen de Honduras, Ecuador y Guatemala.

Los connacionales viajan en núcleos familiares, ya que quedarse algún miembro de la familia en sus lugares de origen no es opción y deciden no avisar al resto de los familiares a dónde viajan, para que no sea fácil localizarlos en caso de que estos sean buscados por quienes han causado su desplazamiento hacia la “frontera”.

Estos no llegan a Juárez, Laredo, Tijuana o a otros estados con la mira de “sueño americano”, sino, con el propósito de no ser ubicados e iniciar de nuevo sus vidas.

Nota publicada en El Heraldo de Juárez