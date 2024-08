Vecinos de Zapotlanejo intentan limpiar sus hogares tras la inundación

Este jueves habitantes de Zapotlanejo, Jalisco, siguieron con la limpieza de sus casas inundadas a raíz del desbordamiento de la presa "La Tecata", ocurrido la madrugada del miércoles.

La vivienda de César Zambrano es una de las 159 que resultaron afectadas: la barda perimetral colapsó por la parte trasera y por el frente.

Desde hace 12 años reside en la avenida Zapotlanejo al cruce con Manzanos, y nunca había vivido una tormenta como la del miércoles.

La corriente que bajó del cerro derribó la barda perimetral y el agua ingresó a su casa, con un nivel de casi dos metros.

"Bajando el primer escalón de mi casa, me jala la corriente hacia la calle y ya había arrastrado los vehículos de aquí, de nuestra cochera, se los había llevado pero fue en cuestión de minutos, segundos, no sé ni cómo pude, me orillé y me fui agarrando sobre la misma acera todavía no colapsaba esta pared, me fui agarrando hasta llegar; la corriente me arrastró más o menos como unos 50 metros, 60 metros de aquí".

La planta baja de su casa quedó convertida en una alberca, cubierta por agua y lodo. Los cristales de las ventanas quedaron pulverizados.

“Toda la barra perimetral sufrió daño, toda nuestra planta baja sufrió daño, la sala, el comedor, toda nuestra cocina, pues fue bastante el daño que tuvimos. Los vehículos, tenemos aquí tres vehículos estacionados y el agua se los llevó, rompió el portón y se los llevó”.

Debido al desbordamiento de la presa “La Tecata”, en Zapotlanejo 159 viviendas resultaron afectadas. Foto: Román Ortega / El Occidental

La mañana de este jueves familiares de César acudieron a sus casa para ayudarle a sacar sus pertenencias y llevarlas a una vivienda que consiguió en renta donde vivirá mientras las autoridades determinan el grado de daño que sufrió la finca.

En las calles todavía se podía observar artículos como refrigeradores, estufas, colchones, tarimas y otros muebles así como ropa cubiertos de lodo.

La mañana de este jueves, el ayuntamiento de Zapotlanejo emitió la declaratoria de emergencia para acceder a los recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales para apoyar a las personas afectadas en la reposición de sus domésticos perdidos.

Cabe recordar que un joven de 21 años de edad perdió la vida al cruzar el río durante la madrugada del miércoles, en la Colonia el Plan, en la cabecera municipal de Zapotlanejo.

