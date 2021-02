Tabasco compromete participaciones federales para el pago de luz

VILLAHERMOSA. El gobernador Adán Augusto López hizo público el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el que se suprime el adeudo histórico de 11 mil millones de pesos que los usuarios del servicio eléctrico deben desde 1995 y en el que se comprometen las participaciones federales para el estado en caso de no poder cubrir los adeudos generados entre 2019 y enero de 2021.

El mandatario tabasqueño publicó en su cuenta de Twitter el Convenio de colaboración para el otorgamiento de un apoyo tarifario luego de presiones por parte de opositores políticos que dudan de legalidad y viabilidad del documento.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Éste fue firmado por el director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza Hernández, en lugar del director general de la paraestatal, Manuel Bartlett.

Como parte del pacto para librar a Tabasco de la deuda millonaria, el gobierno del estado se comprometió a pagar dos mil 40 millones de pesos de los deudores de uso doméstico que dejaron de pagar el servicio del 1 de junio de 2019 al 31 de enero de 2021 y que no hayan sufrido afectaciones en las inundaciones de finales de 2020, pues a los damnificados la CFE les condonó los pagos.

El gobierno de Tabasco se comprometió a saldar dicho adeudo en 37 mensualidades, de 55 millones 135 mil 135.14 pesos, entre el 10 de noviembre de este año y el 10 de noviembre de 2024.

Política Gobernador de Tabasco publica convenio con CFE

El expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, señaló que dicho convenio debe “forzosamente ser aprobado por el Congreso del estado”, pues “el gobernador no puede disponer de la Hacienda Pública y comprometerla como si fuera su bolsillo o su Hacienda particular”.

Reyes Ramos insistió en que de acuerdo con el artículo 36, fracción XI de la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo tiene que autorizar ese documento porque incluye la contratación de deuda pública por más de dos mil millones de pesos. En el desglose técnico, el convenio señala que se identificaron 275 mil 560 clientes que no sufrieron afectaciones por las anegaciones, y que, junto a los no regularizados, suman un pasivo de mil 790 millones de pesos, en tanto que los finiquitos de los usuarios aún no regularizados y no afectados, representa 250 millones de pesos.