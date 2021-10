Destinaron 150 mdp para rehabilitar escuelas en NL; el dinero nunca llegó

Autoridades educativas destinaron 150 millones de pesos para rehabilitar escuelas en Nuevo León pero ahora nadie sabe dónde está ese dinero.

De acuerdo al director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), Javier Martínez, el recurso económico no llegó y de momento se desconoce el destino del dinero.

El funcionario compareció ante diputados de la Comisión Especial de Vigilancia para el Mantenimiento y Recuperación de Planteles Educativos del Congreso del Estado, quienes cuestionaron acerca del recuerdo autorizado por el Congreso.

Martínez acepta que el presupuesto marca una partida solamente.

“Lo que yo he checado desde que llegamos fue checar todas las finanzas, los recursos y en el periódico oficial aparecen y no están en las arcas, es decir en las arcas nunca llegó al ICIFED. Aquí tenemos que en el periódico oficial lo tienen presupuestado, pero en la cuenta pública del 2021 no llegaron”.

A cuestionamientos del diputado Carlos de la Fuente sobre el número de escuelas que han sido rehabilitadas desde el 2020 a la fecha, el funcionario afirma que de los 3 mil 440 planteles tan solo 242 han sido restaurados; además, otros 250 son valorados en su infraestructura.

Actualmente más de un millón de estudiantes del sistema básico toman clases, pero apenas menos de un 5 por ciento acuden a las aulas.

Ahora las autoridades iniciarán una investigación para detectar el destino final de los 150 millones de pesos.