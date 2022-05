Red de Madres Buscando Hijos confirma hallazgo de cuerpos en fosas de Veracruz

Veracruz, Ver.- Madres de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, marchan en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz para exigir justicia por sus hijos, ya que afirman que este 10 de Mayo no tienen nada que celebrar.

“Las madres de los colectivos de desaparecidos, otro año más que no tenemos nada que celebrar, porque las autoridades han sido omisas y negligentes ante el dolor y la pérdida de sus hijos, no van a búsquedas, no hacen nada por ellos, esta marcha es de dolor, de protesta”, señala Mario Roiz Pinzón, quien participa en la marcha.

En esta marcha participan los colectivos Red de Madres, así como Justicia y Dignidad por Veracruz, quienes además participaron recientemente en las búsquedas de fosas clandestinas en los municipios de Jamapa y Medellín de Bravo.

Sobre esta búsqueda, mencionan que hasta el momento se han encontrado cuatro fosas clandestinas en ambos municipios, en donde fueron hallados cinco cuerpos de los cuales cuatro de ellos de muerte reciente, informa Yolanda Alegría, de la Red de Madres Buscando a sus Hijos.

En ese tenor comenta que las brigadas se hicieron en Mata Ortiz, otro en Paso del Toro y uno más en El Manguito.

“En las dos primeras fosas que buscó Fiscalía no nos dieron información. No había objetos personales ni indicios solo restos. Son recientes”.

Por el momento la búsqueda se suspendió pero, se prevé que estos puntos sean nuevamente procesados.

Cabe señalar que en esta marcha participan personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tránsito municipal y Policía Estatal.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa