Paciente 95 | Adriana no se pudo poner la vacuna de Pfizer

Adriana llegó a la cuarta semana de evaluación tras la aplicación de la vacuna experimental china CanSino contra el Covid-19, y ya superó los síntomas respiratorios que presumiblemente fueron una reacción al fármaco.

Sin embargo, la llegada de las vacunas de la farmacéutica Pfizer a México resulta una noticia indiferente para Adriana, pues de tener la oportunidad, ella no podrá aplicarse ésta.

Adrián, el médico del Centro de Investigación del Pacífico que lleva su caso, le comentó que una vacuna ajena al experimento, como la Pfizer, “es una variable extraña”.

Esto significa que en el caso de que un paciente del experimento de CanSino que haya recibido la vacuna activa se aplique la vacuna de Pfizer, no existe certeza del efecto que causaría, pues ambos medicamentos tienen diseño diferente. “No sabemos si puede causar algún efecto desconocido o refuerce la inmunidad”, explicó.

Dijo además que si el voluntario del experimento de CanSino recibió un placebo y se aplique la vacuna Pfizer, a la hora de medir los anticuerpos causaría una gran confusión porque los tendrían muy altos y los datos que se obtengan no serían de utilidad para determinar la efectividad de la vacuna.

En todo caso, ningún participante del ensayo sabe si le aplicaron la vacuna activa o el placebo, por lo que la recomendación es no aplicarse ninguna de las vacunas que distribuya el gobierno contra el Covid-19 hasta que termine el protocolo de la CanSino dentro de un año.

Mientras tanto, la recomendación del médico para Adriana es la de seguir con cuidados luego de que hace dos semanas presentó síntomas de enfermedad respiratoria, presumiblemente como efecto de haberse aplicado la vacuna activa.

Como cualquier otra persona, estoy en riesgo de enfermarme de Covid-19, porque no se tiene la certeza si recibí la vacuna activa o placebo y me tengo que seguir cuidando y más ante el riesgo que existen en estos momentos al llegar los turistas procedentes de otros estados, al puerto de Acapulco en pleno semáforo amarillo

Sin embargo, Adrián insiste en que lo contacte si presenta dolor de cuerpo, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, para hacer una prueba de diagnóstico y descartar si es o no Covid.

“Lo que aquí nos interesa principalmente documentar, si es que se presenta, es Covid”, dijo Adrián quien recalcó que a estas alturas del experimento, cualquier síntoma respiratorio sería un caso sospechoso de SARS-Cov-2.

“Le recuerdo qué hay algunos pacientes que recibieron vacuna placebo e incluso los que recibieron vacuna activa, la vacuna no es 100 por ciento efectiva, hay algún pequeño porcentaje de pacientes que pudieron recibir la vacuna activa y a pesar de eso pueden enfermar de Covid “, explicó el médico quien le pidió a Adriana no dejar de lado las recomendaciones sanitarias como el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia.

Mientras tanto la vida sigue y hay que trabajar en medio de la pandemia y donde los contagios sigue subiendo y no bajan.

Al encontrarme a compañeros y amigos, luego de que en las noticias han escuchado de que ya estarán aplicando la vacuna contra el Covid 19, por el laboratorio Pfizer, me preguntan como me he sentido.

Mi respuesta ha sido que todo bien, pero les recomiendo que participen como voluntarios y en ponerse la vacuna experimental china CanSino en su fase III, donde hasta el momento ha arrojado el 97 por ciento de efectividad.