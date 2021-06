“No habrá luz ni agua, pero el recibo no deja de llegar”: afectada por apagones

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La temperatura está que arde, pero con la falta de luz y agua, es mucho más. La señora Lila Mendoza de la colonia Los Ojitos, vive, como miles de familias en esta ciudad, la problemática por la falta de luz, ya que requiere de mantener su medicamento, insulina, a temperatura fresca, además de los alimentos refrigerados y aunado a eso, en ocasiones no cuentan con el suministro de agua.

“Nos afecta demasiado, por ejemplo toda la semana pasada duramos sin agua, a penas empezó a llegar, llega a las 7:00 de la mañana y se vuelve a ir como a las 10:00 de la noche, pero nada más se va la luz y ya no hay agua en ningún momento y aquí se va la luz muy seguido”, expresó Lila Mendoza, quien recientemente fue operada de sus ojos.

“Viera como nos afecta, aquí somos mi hija, que está divorciada y tiene 4 niñas, se batalla, aquí cada rato se va la luz, si nos afecta, yo soy diabetica y alta presión, tengo en mi refrigerador las insulinas, miedo que se me echen a perder, tiene que estar fresca, no las puedo congelar porque se echa a perder, si se calienta se pierde, tiene que estar a una temperatura fresca”, resaltó.

Dio a conocer que la falta de luz ha sido de casi todos los años, pero ahora en la pandemia se ha ido casi una semana.

“Muy seguido se va, todo se nos echa a perder, ahí andamos batallando con lo poco que podemos conseguir, yo tengo dos años viuda, tengo un hijo especial y el gobierno ni ayuda, batallo mucho, no habrá luz ni agua pero el recibo no deja de llegar, no la vemos bien negra, hasta ganas de llorar me dan”, mencionó.

Destacó que todos los alimentos se le echan a perder. “Los frijolitos con este calor, como le hacemos, como Dios nos da entender”.

“Si tenemos para comprar el hielo, porque sino pues no, ni para la bolsa de hielo tenemos a veces, ahi andamos batallando”, dijo.

Resaltó que por parte de la Comisión Federal de Electricidad no se soluciona nada y destacó el alto cobro que le llega en el recibo, por mil 800 pesos.

“Tenemos un triste refrigerador y ahora que prendemos el aire, no tenemos calentones de luz, no tenemos, uno de leña y uno de gas y así nos llegaba la luz, se me hace una injusticia, ya hemos ido a reclamar cada rato y no”, indicó.

“Peso son buenos para cobrar y cuando no tenemos luz no hacen caso, pero a la hora del recibo si llega y bien cargadito”, enfatizó.

Mencionó que en ocasiones ante la falta de luz se preparan alguna sopa, de estrellita, de coditos o lo que se pueda.

“A veces hasta los frijolitos se nos echan a perder, porque tienen que estar en el refri por el caloron”, mencionó.