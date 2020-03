Mujeres zapatistas se unen a iniciativa #UnDíaSinNosotras

Mujeres integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron se se unirán a la iniciativa #UnDíaSinNosotras el próximo 9 de marzo, en demanda a que se acabe con la violencia que prevalece en el país no sólo contra mujeres, sino en flagelo de cualquier ciudadano mexicano.

“Llamamos a que la demanda principal de esas manifestaciones sea detener la violencia contra las mujeres. Y ahí también decir claro que no olvidamos a las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismos, refieren en un comunicado las integrantes del EZLN.

#EZLN #NuevoComunidado



NO NECESITAMOS PERMISO PARA LUCHAR POR LA VIDA.



Las mujeres zapatistas se unen al Paro Nacional del 9 de marzo.



Comandantas y Coordinadoras de Mujeres Zapatistas del EZLNhttps://t.co/ICffxDdJyT pic.twitter.com/5FDDxaADT1 — Enlace Zapatista (@notienlacezap) March 1, 2020

Las encapuchadas en los altos de Chiapas criticaron que la violencia en contra de las mujeres va en aumento ante los ojos ciegos de las autoridades. Denominaron como “una locura” las desapariciones de cientos de féminas en el país.

“Ninguna mujer, de cualquier edad, clase social, militancia política, color, raza o creencia religiosa, está a salvo”, aseveraron.

La militancia zapatista llamó a usar una insignia en color negro ese día de la protesta y paro de labores, para evidenciar que en México se está de luto ante tantos crímenes impunes que también arrasan con menores de edad.

La mujeres Hñahñu se unen a la convocatoria nacional. Si nuestra vida no importa, nosotras paramos. #UnDíaSinMujeres. El nueve nadie se mueve. | @brujasdelmar @NayeMejia6 @BereSaraiPasP pic.twitter.com/3xmuPOFmNC — @ConsejoSupremoH (@ConsejoSupremoH) February 29, 2020

Las zapatistas señalaron que acudieron al llamado de colectivo feminista de Veracruz “Brujas del Mar”, para parar toda actividad el próximo 9 de marzo.

“Que sea no ir a trabajar, no comprar, no movernos, que no nos vean. Porque, lo dicen claro, parece como que las mujeres somos el enemigo principal y el sistema nos quiere liquidar, o sea aniquilar”, finalizaron.