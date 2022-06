Migrantes se dirigen a la frontera norte tras obtener en Chiapas la FMM

Autoridades desmantelaron la caravana que llegó hasta el municipio de Mapastepec, Chiapas, para después trasladarlos en autobuses hacia el Centro Integral de Atención Fronterizo en el municipio de Huixtla.

El contingente de alrededor de 15 mil migrantes llegó hasta el municipio de Huixtla en, en donde les están entregando la Formas Migratorias Múltiples.

Los migrantes lograron doblegar de nueva cuenta a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), quien ha atendido hasta hoy sábado a un promedio de 11 mil migrantes.

Los migrantes siguen subidos a los autobuses para ser atendidos / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Luego de recibir su Forma Migratoria Múltiple, se dispusieron a viajar hacia la frontera norte con este documento, el cual sirve para poder circular en territorio mexicano.

El coordinador de la caravana, Luis García Villagrán, señaló que a pesar de que las autoridades digan que desmantelaron la caravana, para ellos fue un gran éxito recibir los papeles.

Explico que todos los grupos que estaban dispersos entre los municipios de Mapastepec, Villa Comaltitlán y Escuintla ya están siendo atendidos por los funcionarios del INM.

Esta caravana fue la más grande que ha salido este año de Tapachula con la intención de alcanzar la frontera norte de México con los Estados Unidos, ya que anteriormente habían salidos ocho caravanas con alrededor de 700 personas.

Migrantes organizan nueva caravana

Migrantes de diferentes nacionalidades que aún permanecen en el parque Bicentenario dieron a conocer a Diario del Sur que ya están analizando salir en caravana, ya que sus citas para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) están para el mes de agosto y no pueden seguir esperando tanto tiempo, ya que no tienen dinero ni donde dormir en esta ciudad.

Los extranjeros explicaron que migración atiende más rápido si las personas avanzan en caravana, como la que salió con 15 mil personas, pues ya les están entregando sus tarjetas por razones humanitarias y la Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Santiago Mendoza, originario de Venezuela, mencionó que si la autoridad no agiliza los trámites y no adelanta la fechas de las citas para el proceso de la entrega de las tarjetas por razones humanitarias no les quedará de otra que caminar.

“Tenemos información que a más de 7 mil compañeros venezolanos ya les entregaron una tarjeta o una forma para poder avanzar por territorio nacional, yo no me fui en la caravana porque estaba esperando a mi hermano que saliera de la estación migratoria Siglo XXI, en donde pasó 15 días encerrado”, expresó.

Indicó que ya hay por lo menos unos 300 migrantes en su mayoría de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que quieren salir en caravana de la ciudad

