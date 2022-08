Llegan refuerzos militares a BC para reforzar seguridad tras ola de violencia

Fuerzas federales llegaron a Baja California para reforzar la seguridad tras la ola de violencia que vivió el viernes que dejó 24 vehículos incendiados en cinco de los siete municipios del estado.

A las 12:37 horas, el avión tipo Hércules de la Fuerza Área Mexicana arribó al aeropuerto internacional de Mexicali con 120 militares, donde ya los esperaban al menos cinco camiones para el traslado de los militares y una unidad tipo Hummer quien los escoltó rumbo al cuartel militar.

De las quemas de camiones y automóviles del viernes en la tarde-noche en Baja California, la Secretaría de Seguridad informó que hubo 24 y hasta ayer en la tarde había 17 personas detenidas.

“Resultado de las operaciones conjuntas para responder a los 24 hechos delictivos, fuerzas federales, estatales y municipales lograron la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que intervinieron en los eventos”, dijo la dependencia.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en compañía de alcaldes y diversos mandos, anunció el respaldo del Gobierno federal para intensificar las acciones de seguridad en el estado.

Adjudican a CJNG jornada violenta en Baja California

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de la quema de vehículos y bloqueos que se presentaron en el estado.

“Según lo que nos informó el fiscal, lo que se tiene hasta este momento, es el Cártel de Jalisco, según el fiscal, la información oficial la tienen ellos”, dijo Caballero.

El viernes por la noche, luego de los ataques a vehículos en Tijuana, la alcaldesa pidió a los grupos de la delincuencia organizada cobrar sus facturas a quienes no se las han pagado y no a los ciudadanos.

Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello.

Este sábado, Tijuana amaneció semivacía. El Gobierno municipal prestó los servicios básicos y aseguró que el transporte público de pasajeros trabajaba de acuerdo a las rutas asignadas; sin embargo, usuarios re portaron que en la zona había pocas unidades para ir al centro de la ciudad.

