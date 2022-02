Familias se arriesgan desde que denuncian desapariciones: Micaela González

Las madres de familia que tienen a sus hijos desaparecidos no sólo atraviesan por la incertidumbre, la tristeza y la desesperación sino que también exponen su vida por ellos.

Micaela González Heras, es un claro ejemplo de la realidad a la que enfrentan las integrantes de los colectivos de búsqueda.

"Desde el momento en el que inicia la desaparición estamos en riesgo, desde que hacemos las búsquedas en las Fiscalías", aseguró.

La madre de familia mencionó que busca a sus dos hijos desaparecidos, Antonio Lozoya González y Christian Lozoya González, en Culiacán, Sinaloa.

El 27 de noviembre del 2012 fue la última vez que vio a sus hijos; dijo a El sol de Hermosillo: "Mis hijos fueron desaparecidos por servidores públicos, nosotros acudimos a las diferentes instancias y al no tener resultados optamos por búsqueda en campo”.

Micaela destacó que por sus propios medios empezaron las búsquedas, tiempo después se integró a los colectivos para unir esfuerzo.

A la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se suman madres, esposas, hijas, hermanas... / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

Sin respuesta de las autoridades

Hasta este año, Micaela no ha obtenido avances en la investigación de la desaparición de sus hijos por múltiples factores.

"La inacción, la insensibilidad y la falta de trabajo de la Fiscalía ha mermado enormemente los trabajos que se deben de realizar desde la primera instancia como lo marca el protocolo homologado de búsqueda asimismo el protocolo homologado de investigación", destacó.

González Heras agregó que esto las ha llevado a hacer exigencias para obtener respuestas durante las primeras diligencias, donde pierden mucha información sobre las líneas de investigación.

"Por lo tanto, nosotras hemos perdido bastante información y no tenemos nada en carpetas de investigación", puntualizó.

Ello ha derivado una inconformidad, tristeza y desesperación, ya que es tiempo perdido para poder haber encontrado a sus hijos con vida.

"Mucho coraje, impotencia, rabia porque si la autoridad trabajara como debe de ser, los resultados fueran diferentes, tuviéramos a las personas localizadas", manifestó.

Arriesgada labor para buscar a sus hijos

Al tratarse de funcionarios públicos, a quienes señala como responsables de la desaparición de los jóvenes, el riesgo para las mujeres en sus circunstancias se recrudece.

Agregó que desde el momento en que registra la desaparición forzosa existe el riesgo para las familias; sin embargo, cuando hay funcionarios públicos incrementa el riesgo para las mujeres.

"El Estado no va a juzgar a su mismo personal, entonces nos exponemos porque estamos diciendo que el mismo gobierno están los perpetradores", dijo seria Micaela.

Sin embargo, el amor de madre ha impulsado la búsqueda por casi diez años dentro del territorio mexicano con la firme intención de poder volver a ver a sus hijos.

Las madres arriesgan su vida desde que se presentan a denunciar en las fiscalías, asegura la madre buscadora / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

"Si yo no los busco, nadie los va a buscar; son mis hijos, los amo. Toda la familia los está buscando y si no lo hacemos, el gobierno no lo va a hacer", puntualizó.

La búsqueda de personas desaparecidas se hace en La Mesa / Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

