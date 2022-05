Jalisco y Michoacán cooperan en seguridad

GUADALAJARA. Los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, firmaron ayer en Morelia, Michoacán, un convenio de coordinación en seguridad y de colaboración para el desarrollo económico y cultural de la región.

El gobernador de Jalisco aseguró que la realidad de ambos estados va más allá de un grupo delictivo que busca desestabilizar ambos gobiernos con violencia y por eso la importancia de mantener la colaboración estrecha en materia de seguridad. “La realidad de Michoacán y de Jalisco es mucho más que un grupo de delincuentes que pretenden someter a las instituciones públicas de este país; las relaciones entre los dos estados deben fortalecerse desde una estrategia multilateral y tienen que ser un esfuerzo sostenido en los próximos años”, dijo Enrique Alfaro.

El mandatario jalisciense recalcó que los límites entre Michoacán y Jalisco no están blindados pese a los episodios complicados en seguridad y enfrentamientos armados que los han obligado a tomar medidas extraordinarias. “Entre Jalisco y Michoacán no hay blindajes, lo que hay es una agenda de coordinación, trabajo y un esfuerzo compartido para garantizar la seguridad de nuestra gente y no vamos a fallar en nuestra responsabilidad”, aseguró el mandatario de Jalisco.

El convenio de seguridad se da luego de que por más de dos meses se han registrado hechos de violencia en torno a la carretera federal 110 que cruza por ambos estados y que obligó al Gobierno estadounidense a emitir una alerta a sus empleados de no viajar por esa vía de comunicación entre Tuxpan, Jalisco, y la frontera con Michoacán.

El escenario se complicó a partir del 27 de febrero cuando en San José de Gracia, Michoacán, un total de 17 personas fueron fusiladas y a partir de entonces empezó la disputa por municipios como Mazamitla, Santa María del Oro y La Manzanilla de La Paz, en Jalisco.

Posterior a la firma del convenio, el gobernador de Jalisco admitió que no comparte la visión en materia de seguridad que predica su homólogo michoacano, Alfredo Ramírez, pues aseguró que no es posible “abrazar a delincuentes” que lastiman a la sociedad jalisciense. “Nosotros creemos que la manera de enfrentar a la delincuencia es en muchos frentes y no se puede enfrentarlos con abrazos, eso no compartimos. Los extremos siempre son malos, fracasó el modelo de la declaratoria de guerra de Calderón y el camino de los abrazos tampoco es que funcione”.

Dichas declaraciones surgieron luego de que el gobernador michoacano Ramírez Bedolla refirió que en su estado se combate al crimen organizado más allá de las armas y las balas.

El convenio firmado entre Jalisco y Michoacán consiste en acciones de seguridad pública para disminuir los índices delictivos, fomentar la visión regional para la atracción de empresas, explorar en conjunto los mercados internacionales para la comercialización, desarrollo en materia agrícola, coordinación en áreas de maquiladora de tecnología de espacios de desarrollo de industria de software, fomento económico exterior, generación de medidas de protección al medio ambiente, así como colaboración institucional en ámbitos educativos, culturales y artísticos. La frontera entre ambos estados tiene una extensión de más de 250 kilómetros. .





Con información de Zuhey Medina y Paola Mendoza/El Sol de Morelia