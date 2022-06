Hay agua para uso industrial, pero no para consumo humano: Samuel García

Nuevo León tiene agua para las empresas, más no para el consumo humano, aclaró Samuel García Sepúlveda. El gobernador considera que no se debe ahuyentar a los inversionistas con el mito de que no hay agua para uso industrial.

Por ello, aclaró que hay servicios suficientes, incluyendo agua, para uso industrial.

"Hablan mejor de nosotros allá afuera, que nosotros aquí adentro, la mala nota o la negativa es lo que aflora, y el inversionista es lo primero que ve", expuso en un evento en la empresa Ternium.

Continuó con la defensa de su postura en favor de los servicios a los empresarios y refirió que es mentira que no haya energía eléctrica, gas o agua.

"Qué Nuevo León no tiene agua, pues hay que hacer una diferencia, ¿Agua potable de consumo humano o agua del subsuelo?"

"Porque ahora resulta que no tenemos agua, pero las empresas que están viniendo a instalarse llegan a Agua y Drenaje y te dicen ocupo ocho litros por segundo, y en tres meses queda el pozo y está el agua, claro, no es potable, es para la siderúrgica, para hacer un carro" indicó.

"La realidad es que el agua que usamos para consumo humano tenemos un déficit muy importante, porque la Ciudad de Monterrey consume 12 mil litros por segundo de agua potable, muy diferente a la que utiliza la industria y el sector agrícola".

En su mensaje también tocó el tema de la energía eléctrica y que se producen tres mil megawats, más de la demanda actual, y en gas natural hay recurso suficiente, pero no es explotado por algún mito nacional.

Por otro lado, aunque se anunció que el agua ha regresado tras reparar la falla en el acueducto de la Presa El Cuchillo, por lo menos el 90 por ciento de más de 2.5 millones de personas sufrieron por la escases de agua.

Sin embargo, en algunas colonias los vecinos se quejan de que es insuficiente el agua que les envían en pipas, e inclusive siguieron los bloqueos a las vialidades y algunos conatos de pleito.