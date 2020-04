Fiscalía de SLP descarta robo de pruebas de Covid-19 en laboratorio

El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, descartó la sustracción de pruebas de Covid-19 tras el robo que se registró en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Garza Herrera explicó que el robo que fue perpetrado en el laboratorio ubicado en la calle Begonias del fraccionamiento Dalias, se llevó a cabo por una sola persona que ingresó al inmueble a través de una ventana y estuvo hurgando por la toda el área.

Agregó que no existen evidencias de alguna sustracción de activos, luego de que el área jurídica de la Secretaría de Salud realizó el inventario, por lo que sólo se tiene el reporte del faltante de una laptop.

De igual manera, mencionó que, según lo señalado por las autoridades de salud, esa computadora no cuenta con información importante.

La Policía de Investigación (PDI) continúa con las indagaciones respectivas para aportar más datos a lo ocurrido en el inmueble.

Este martes, autoridades sanitarias informaron que realizaban un inventario en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de San Luis Potosí para determinar qué había sustraído la persona que ingresó al lugar.

"Recibimos una llamada en la cual se manifestaba que en el interior del laboratorio existían algunas cuestiones que no estaban en su lugar y al parecer algunas puertas y cristales estaban violentados, se hicieron las denuncias correspondientes, se están haciendo las diligencias en el laboratorio, se está haciendo un inventario de las situaciones con las que el laboratorio contaba, con las que había recibido el día de ayer, algunos equipos", dijo Carlos Alberto Aguilar, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Robos hormiga...

El pasado 26 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció desabasto de insumos en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como "robo hormiga" en el sector salud.

López-Gatell dijo que la falta del material médico es por un mal uso, desfase en el mercado global y el robo hormiga en las clínicas y hospitales del IMSS y de otras instituciones de salud.

Asimismo, aceptó que sigue existiendo el robo hormiga y "a veces ni tan hormiga", porque al interior de las instituciones se roban los insumos de los almacenes públicos, tanto del IMSS como del ISSSTE y de las jurisdicciones sanitarias que requieren de estos materiales para su distribución a cada sector.

"No podemos saber quiénes son, pero de repente resulta que aparecen desfases administrativos y hasta salen notas en los periódicos de que lo están vendiendo en el mercado negro, entonces nos ayudan mucho las denuncias", destacó el subsecretario de Salud.

En contraparte, el coordinador técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del IMSS, Flavio Alejandro Perea Alcaraz, aseguró que en el IMSS no hay "robo hormiga" de los equipos de protección personal e insumos médicos.

Informó que mil 843 elementos de la Guardia Nacional custodian 176 hospitales Covid-19 y 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigilan ocho hospitales y 38 almacenes en el país.

Perea Alcaraz dijo que la Guardia Nacional vigila y custodia entradas y salidas de hospitales para tener mayor orden y control sobre lo que ingresa y egresa de las instalaciones, así como de personas no autorizadas.

Comentó que estos elementos se encargan de cuidar y escoltar traslados de los insumos que llegan del extranjero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de ahí a los almacenes centrales de la Ciudad de México y, posteriormente, escoltan estos quipos en su trayecto a las 35 Representaciones del IMSS en todo el país.

Las autoridades mexicanas reportaron el lunes 852 nuevos casos de Covid-19 en el país, elevando la cifra total de infectados a 15 mil 529.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que amenaza con provocar una recesión mundial sin precedentes, ha dejado mil 434 fallecidos en el país latinoamericano.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

Con información de Nurit Martínez y Reuters