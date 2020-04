Desde hace 50 años vende flores en Guadalajara, hoy el Covid-19 le arrebató su sustento

Desde hace 50 años, el señor Efraín se dedica a vender flores de forma ambulante en el Centro de Guadalajara y en ferias del interior del estado, sin embargo desde que inició la pandemia por Covid-19 sus ventas han disminuido de forma considerable, una situación que nunca antes había padecido y que por supuesto le preocupa ya que debe obtener dinero para sobrevivir junto con su esposa.

Él es originario de Veracruz pero desde hace 35 años se mudó a Guadalajara en donde continuó con la venta de pequeños ramos de gardenias con una rosa al centro y de girasoles, actividad que desempeña desde que tenía 12 años.

CDMX Al crematorio sin velar: así se tratan cuerpos con Covid-19 en CDMX

Las ventas se vinieron abajo desde el momento en que se le dio la indicación a los jaliscienses de quedarse en sus casas, por lo que la cantidad de personas en las calles del Centro disminuyó de forma considerable, lo cual afectó las ventas del señor Efraín.

"Hay que trabajar para sobrevivir. A mi edad, yo ya no puedo conseguir trabajo en otro lado", señaló con preocupación el hombre de 62 años, quien asegura que no recibe ningún apoyo del Gobierno Federal, ni del Estatal.

Desde que inició el brote de coronavirus en la entidad, hay días en que vende apenas un par de ramos. Los de gardenias cuestan 25 pesos y los girasoles a 40 pesos. Asegura que ya no puede venderlos más caros porque si la gente no tiene dinero no los comparará a un precio más elevado.

El viernes los inspectores le quitaron sus flores, pero tal parece que se conmovieron por la situación actual y le regresaron su producto "me quitaron dos girasoles pero me los volvieron a regresar. Iban allá y que se regresan, me dijeron 'para qué hacerte la maldad'".

Sobre las medidas de protección para evitar contagios, dijo que a diario se encomienda a Dios, ya que considera que la pandemia como irreal: "yo sé que de antemano no hay nada, nomás que esto lo están haciendo largas las cosas. Si hubiera eso, ya hubiéramos muerto todos, aquí en la calle se cae uno, pero gracias a Dios no hay nada. Nomás lo espantan a uno". Espera que la actividad en el Centro se active pronto y todo regrese a la normalidad.

Te recomendamos ⬇️