Darán cárcel a quien insulte a gobernador de NL, según nueva Constitución

Quien desobedezca las órdenes del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, o lo ofenda podría ser arrestado 36 horas o hacerse acreedor a una multa de un salario mínimo diario.

Te puede interesar: No es sequía... ¡es saqueo!; reclaman a Samuel García con mantas en NL

Así se señala en la Constitución Política de Nuevo León que ha sido aprobada en primera vuelta por los diputados del Congreso Local, tras de que el documento de una nueva carta Magna les fue enviada por el propio García Sepúlveda.

“Imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas, a los que desobedecieran sus órdenes o le falten al respeto debido en los términos del artículo 15 de la Constitución”, destaca el documento en el Capítulo VI, de la sección Tercera relativa a "De las Facultades y obligaciones del gobernador del estado".

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el gobernador aclara: "Soy quien soy y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión, así que nunca, en ningún universo, se me ocurriría ni siquiera pensar en limitarla" .

Soy quien soy y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión, así que nunca, en ningún universo, se me ocurriría ni siquiera pensar en limitarla. — Samuel García (@samuel_garcias) April 5, 2022

Y remata: "La Constitución es clara al señalar que las multas son solo para faltas administrativas y NO, NUNCA, para la libertad de expresión. Además, eso ya está en la Constitución actual y en todo ordenamiento para autoridades administrativas".

CONSTITUCIÓN APROBADA SOBRE LAS RODILLAS

Consultados al respecto, los abogados Eustorgio Chapa Villarreal, Delegado del Estado de Nuevo León de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A. C, y Antonio A. Bortoni Iruegas, del Instituto de Desarrollo e Investigación Jurídica, coinciden en que se debió consultar a los Colegios y Asociaciones de Abogados antes de aprobarse en una primera vuelta. No debió apresurarse su aprobación sobre las rodillas.

Sociedad Declaran peleas de gallo y corridas de toros patrimonio cultural de NL

La nueva Constitución no es prioridad puesto que en nada beneficia a los gobernados. Lo que sí beneficia es que el Poder Legislativo se avoque a reformar el Código Penal en cuanto a los delitos de los servidores públicos, que no prescriban, o bien, que prescriba la pena corporal, pero no la reparación del daño porque lastima el interés social.

Bortoni Iruegas agrega que una mala redacción de un artículo de la reforma integra de la Constitución de Nuevo León, ha provocado que se intérprete como arresto hasta por 36 horas a quien desobedezca al gobernador Samuel García, pues considera que se refiere a los servidores públicos que dependen del Ejecutivo.

Atribuye tal error a la falta de consulta con expertos y a que los diputados solamente aprobaron sobre las rodillas este nuevo documento.