Cuitláhuac García asegura que encontrarán a los responsables del asesinato de las periodistas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que se dará con los responsables de los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, cometidos esta tarde en los límites de este municipio y Minatitlán.

A través de redes sociales, el mandatario estatal señala que se activó un operativo coordinado de búsqueda de los responsables y cita: "que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones, cualquiera que sea la motivación. Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos".

Te puede interesar: Asesinan a periodista en límites de Minatitlán y Cosoleacaque

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado oficial para confirmar que son dos las periodistas asesinadas: Yessenia Mollinedo Falconi, quien era directora de la agencia de noticias El Veraz, en Cosoleacaque y la reportera de ese medio, Sheila Johana García Olivera.

Local

También señala que se inició carpeta de investigación y que fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con el o los responsables del mismo.

Mientras tanto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) también emitió un comunicado donde señala ambas murieron a causa de un ataque con armas de fuego.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la CEAPP activó el protocolo de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la Fiscalía General del Estado.

Se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por el homicidio de una periodista en el municipio de Cosoleacaque. Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera.



1/3 — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) May 9, 2022

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, solicita a la autoridad ministerial que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación del cobarde crimen.

Nota publicada en Diario de Xalapa