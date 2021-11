Certificado de vacunación para cruzar a EU se pide al azar: Servicio de Aduanas

Aunque los viajeros no esenciales que ingresen a Estados Unidos deben tener completo el esquema de vacunación contra el Covid-19, es opcional que los agentes fronterizos soliciten dicho certificado.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que puedes dar fe verbalmente o declarar al oficial que ha sido vacunado, sin esperar a que el oficial le haga la pregunta.

"No a todas las personas se les pedirá que muestren su prueba en cada cruce, pero deben tener su prueba de vacunación con ellos en caso de que se les pida que se la proporcionen al oficial de CBP como parte de su inspección para ingresar", destacó.

Debido a que algunas personas no han logrado obtener su certificado de la plataforma de la Secretaría de Salud (Ssa), se han presentado con el último comprobante de su segunda dosis.

Un guardia fronterizo informó a los viajeros que podrían pasar a los siguientes filtros con algún comprobante que demuestre que tienen el esquema anticovid cubierto, aunque no necesariamente se trate del certificado.

"Yo ingresé dos veces a Brownsville, tengo mi comprobante de la segunda dosis y eso fue lo que mostré, en la primera ocasión me lo pidieron, en la segunda no", declaró Irma Betancourt, que por fallas en el sistema no ha logrado obtener el certificado oficial que emite la Ssa.

En un recorrido realizado por EL SOL DE TAMPICO, se observó una afluencia normal en los cruces internacionales de Reynosa y Matamoros sin saturación en este segundo día de apertura para visitantes no esenciales.

De acuerdo con agentes fronterizos encargados de revisar la documentación de las personas que pretenden ingresar al territorio norteamericano, la asistencia podría aumentar el próximo fin de semana, que es largo.