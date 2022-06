A 13 años del incendio de la Guardería ABC, persiste la lucha de los padres por justicia

Junio es un mes complicado para las madres y padres que perdieron a sus hijos o resultaron lesionados en la tragedia ocurrida en 2009 en la Guardería ABC, ya que los recuerdos se mantienen tan vívidos como si repitiera aquel día 5, el cual estuvo lleno de dolor e indignación.

A 13 años del incendio que dejó a 49 pequeños fallecidos y 106 más con lesiones severas de por vida, los padres piden que no se olvide nunca lo ocurrido en la Guardería ABC, ya que con el pasar de los años han visto cómo pierde fuerza el movimiento que busca justicia.

Alma Zulema Ortiz García, mamá de Alexia Karime Galindo Ortiz, expresó que a finales de mayo y todo junio son meses muy pesados ya que los recuerdos se mantienen muy presentes en su memoria, volviendo las emociones a su cuerpo y mente.

Relató, para El Sol de Hermosillo, que jamás olvidará aquel día, cuando se encontraba en su trabajo y recibió la noticia de que la guardería se estaba incendiando, después de ahí todo se convirtió en angustia y desesperación por encontrar a la pequeña Alexia.

“Son días de tristeza, de angustia, de recordar lo que pasamos ese día. La sociedad nos juzga mucho, son muy insensibles, desgraciadamente así son los sonorenses, porque hemos ido a otros estados y la gente es bien humana”, a diferencia de aquí, comparó.

Cada caso y familia es diferente, dijo, ya que todas tienen un dolor y un porqué dentro de lo ocurrido de la Guardería ABC, pero agregó que “es una frustración, es un coraje muy feo, trece años y no hay justicia, no hay nadie en la cárcel, no hay culpables; siento que todo esto ya se politizó y solo queda el enojo, la desesperación e impotencia de ver que no llega la justicia”.

A más de una década de los lamentables hechos, Alma Ortíz consideró que la tragedia en la Guardería ABC ha perdido visibilidad y sobre todo, fuerza social, por lo que pidió que las personas no olviden el caso para seguir pidiendo justicia.

“Yo siento que ya no hay tanta empatía con la sociedad, siento que ya no es como antes; muchísima gente marchaba y ahorita siento que poco a poco se ha estado enfriando el movimiento”, detalló.

Por lo que le pidió a la población que sigan en la lucha junto a ellos y no olviden a los 49 angelitos a quienes se les arrebató la vida, así como los 109 más que tendrán que recordar la tragedia toda su vida por las lesiones que tuvieron.

“Sigamos en la lucha, que nos sigan apoyando para hacer justicia, como dicen, ante la justicia de Dios nadie escapa, no se le olvida; pero sí nos gustaría que hubiera más empatía con los ciudadanos para este caso, que no nos juzguen, ni critiquen, que sigan apoyándonos como en un principio para que puedan descansar los papás de los niños que se nos fueron y que los niños que se ya no están, también puedan descansar en paz”, comentó.

Tratamientos

Alexia Karime no falleció, tampoco resultó con quemaduras en su cuerpo, sin embargo, hoy a sus 14 años, mantiene varios problemas de salud debido a la cantidad de humo que respiró durante el incendio, para los cuales requiere diversos tratamientos.

Hace meses la internaron porque tenía neumonía, ocasionada por el virus de la influenza, y al tener sus vías respiratorias tan delicadas se enferma mucho.

Su madre relata que cuando padece de fiebre se pone muy nerviosa y la interna inmediatamente, porque su estado de salud es delicado y es recurrente que padezca neumonías, tampoco tiene vesícula y le salen más complicaciones que las hacen visitar frecuentemente el gastroenterólogo y el neumólogo.

“Yo no me puedo quejar, la niña ha sido atendida perfectamente bien en todo lo que ella ha ocupado para su salud, gracias a Dios”, indicó, ya que en el tema médico fue una lucha de las madres de niños sobrevivientes quienes lucharon para que se pudieran obtener todas las atenciones y lo cual sigue hasta la fecha.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo