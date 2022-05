Adrián LeBaron insiste para accesar a carpetas de investigación del caso Bavispe

El siguiente 31 de mayo vence el plazo para que Adrián LeBarón pueda conocer si la Fiscalía General de la República le dará acceso a las 23 carpetas de investigación que existen en torno a la masacre de Bavispe, donde fue asesinada a sangre fría su hija Rhonita.

A la fecha no ha sido reconocido como víctima de delincuencia organizada y no tiene acceso a esas carpetas, donde hay muchos involucrados en la masacre, pero que sólo están imputados por delincuencia organizada, "temo que salgan en libertad, hay 23 personas vinculadas en la masacre, pero que están imputadas sólo por delincuencia y no me dan acceso a conocer la carpeta, me da miedo que lleguen procesos abreviados y la justicia nunca llegue", señaló al respecto.

Relató que desde el 28 de julio de 2021 ingresó un escueto escrito solicitando ser reconocido como víctima en el delito de delincuencia organizada, algo que a la fecha no se ha hecho, ya que la víctima en ese delito es la sociedad.

En el escrito además se solicitó que se extendiera la investigación para que se estudiara terrorismo y desplazamiento forzado por todas las personas que han tenido que huir de la comunidad por estos grupos delictivos, en particular "La Línea".

El 29 de julio da respuesta a ese escrito el ministerio público, básicamente negando todo lo solicitado.

Por lo anterior, se ingresó solicitud ante el juez de control una audiencia para controvertir lo resuelto por la Fiscalía respecto de las peticiones anteriores.

El 16 de noviembre de 2021 se realizó la audiencia de impugnación. El juez de control dijo que no podía resolver y que debería ser un juez de distrito quien lo hiciera a través del amparo.

El amparo se presentó el 7 de diciembre de 2021, el 9 del mismo mes lo admitió el Juzgado Quinto de distrito de amparo y juicios federales en el Estado de México con residencia en Toluca.

Adrián indicó que el pasado 26 de mayo presentó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la petición para que un abogado lo acompañe en el proceso de seguimiento del amparo indirecto 1292/2021, en especial con el recurso de revisión adhesiva que se encuentra pendiente debido a un recurso de revisión solicitada por el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

La revisión debe darse este martes 31 de mayo. Ante ello el 30 y 31 expondrá que hay 23 personas vinculadas a la masacre y quienes participaron en el homicidio de su hija, pero que sólo cuentan con una vinculación por delincuencia organizada, "yo no sé qué está pasando, porque cada vez que le hablo a la Fiscalía me dice que no puedo tener acceso a la carpeta. Hay muchos detenidos que se mencionan es por el caso LeBarón y que no tengo acceso a ese punto".

Dijo que la Unidad Especializada en Terrorismo y Acopio de Armas es la encargada de llevar el caso, pero se argumenta que no pueden darle vista a las carpetas debido a que ventila detalles de la investigación y que además él no puede acusar a nadie, que sólo debe limitarse a decir que mataron a su hija.

Adrián LeBarón dijo que seguirá luchando para acceder a la justicia.

Adrián LeBarón dijo que seguirá luchando para acceder a la justicia.









