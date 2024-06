Cae techo en kínder de Tecámac tras granizada

Un techo instalado en el patio de un jardín de niños en Tecámac, Estado de México, colapsó luego de la fuerte lluvia acompañada de granizo que cayó la tarde de este lunes.

El incidente se registró dentro de las instalaciones del jardín de Niños Mahatma Gandhi, ubicado en la calle Venecia de la tercera sección de la unidad habitacional Villas del Real.

“Ya lo habíamos reportado y la semana pasada con los aires se movía muy fuerte la estructura , se lo comentamos a la directora y solo dijo que lo iba a comentar con la gente que lo había puesto y ahorita vemos que no hicieron caso”, dijo la madre de familia que solicitó anonimato.

Los 170 niños que conforman la matrícula del jardín de niños acuden a clases entre las 08:30 a las 12:15 horas, por lo que las instalaciones se encontraban vacías al momento del incidente y no se registraron lesionados.

Vecinos de la localidad se sumaron a las labores de limpieza

Autoridades informaron que la lluvia atípica afectó al menos 20 casas en el municipio por la acumulación de agua en Lomas de Tecámac, Villas del Real y la colonia Esmeralda además de algunos tramos de la carretera federal México-Pachuca, donde se encuentran 262 servidores públicos realizando labores de limpieza y desazolve.

Héctor Zadorov, responsable de Protección Civil, indicó que afortunadamente no hay víctimas, sólo algunos daños materiales. Destacó que se estableció un centro de mando en las calles de Sonora y Puebla, en Loma Bonita, a un costado de la Zona de Gallineros, en el cruce de las Autopistas Federal y de cuota México Pachuca, por ser el punto más castigado por las lluvias y la basura, donde troncos, impidieron el desahogo pluvial, hasta que fueron retirados.

Indicó que por instrucciones de la Presidenta Municipal, Rocío Miguel Hernández, desde la semana pasada se estableció el operativo “Lluvias 2024”, en el que se tienen a disposición para cualquier emergencia de 262 servidores públicos; además de dos retroexcavadoras, cuatro camiones de presión-succión, 16 vehículos así como ocho unidades de bomberos para enfrentar cualquier eventualidad.

Autoridades comenzaron a atender los estragos de la lluvia

Publicado originalmente en El Sol de Toluca