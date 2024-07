Autodefensas en Michoacán advierten nuevo levantamiento en respuesta al crimen organizado

Tras el asesinato de su hija en Colima y los siete atentados que ha sufrido por el crimen organizado, el luchador social Cemeí Verdía Zepeda advirtió que se está reorganizando para volver a levantarse en armas en la región de la Sierra-Costa.

En rueda de prensa que ofreció el exautodefensa en Morelia, exigió justicia por el asesinato de su hija que ocurrió el pasado 1 de julio en el estado de Colima y pidió a las autoridades correspondientes que el hecho no quede en la impunidad, pues el responsable del homicidio es Germán Ramírez alias “El Toro”.

Según lo expresado por Cemeí Verdía, el ataque armado en Colima no era para su hija sino directamente para él, ya que ese día quien traía su camioneta era la joven, porque el otro vehículo que solía utilizar estaba en el servicio, así que los criminales pensaron que era el ex autodefensa el que iba manejando.

“El ataque iba dirigido hacia mi persona, desafortunadamente pegó en mi hija, pero si yo hubiera ido en la camioneta no me hubieran matado, porque nosotros siempre traemos queso para los ratones y nosotros somos más expertos en la materia y si hubiera visto la motocicleta ahí se quedan”, así lo remarcó el exautodefensa.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Cemeí Verdía explicó que decidió mudarse a Colima, porque en su región de donde es originario de Santa María Ostula perteneciente al municipio de Aquila, el crimen organizado volvió a retomar el control de la región Sierra-Costa para cobrar cuota, levantar a jóvenes a fin de reclutarlos y seguir con las extorsiones, así como los asesinatos.

“La región está muy tensa y la gente está muy preocupada, porque el crimen otra vez está haciendo de las suyas; hay muchos delitos que no se están sancionando y el gobierno del estado no hace nada, es cómplice, por eso la gente ya hasta me ha llamado, porque está indignada”, manifestó.

Luchador social, Cemeí Verdía Zepeda / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Sin embargo, externó que los criminales siguen buscándolo hasta asesinarlo como sucedió con el líder de los grupos de autodefensa en la Tierra Caliente, Hipólito Mora Chávez, por ello, adelantó que ya se está organizando con más líderes sociales para volver a levantarse en armas, aunque no aseguró si lo harán de manera definitiva, pues reiteró que quieren darle un voto de confianza a las autoridades federales.

Si bien no descartó que se pueda volver a organizar un movimiento similar de autodefensa en la región de la Sierra-Costa por la inseguridad que prevalece, Cemeí Verdía resaltó que está esperando el apoyo del gobierno federal, en el único que confía, pues así se lo comprometieron las autoridades cuando fue hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Luchador social, Cemeí Verdía Zepeda / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Con su sombrero y huaraches, Verdía Zepeda confirmó que no está descartado convertirse a organizar a la gente de Michoacán y de otros estados para hacerle frente a los grupos del crimen organizado y aunque dijo tener miedo por lo que le pueda ocurrir, el ex autodefensa aseveró que tiene el apoyo de muchas personas para seguir “en la lucha”.

Tras lo ocurrido con su hija, el luchador social descartó pedir ayuda a los gobiernos estatales como el de Michoacán, porque acusó que las autoridades locales son las que más inmiscuidas están con los grupos del crimen organizado, incluso se atrevió a denunciar que varios funcionarios que están en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla tienen presuntos vínculos con los criminales.

En este contexto, Cemeí Verdía denunció que el ex secretario de Seguridad, José Alfredo Ortega Reyes cuando estaba al frente de la dependencia estatal “otorgó protección” al grupo de Cárteles Unidos dejando retenes de militares y de la Policía Estatal con la finalidad, dijo, de que estos elementos le hicieran frente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, remarcó que no confía en las autoridades estatales ni en este gobierno estatal, pues insistió en que están coludidos, ante lo cual, dio el voto de confianza al próximo secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

