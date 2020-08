Alto riesgo defender el patrimonio natural: Julia Carabias

En la construcción del Tren Maya hay problemas que no se pueden ocultar y “sorprende y preocupa” que al haber informado mal al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que ahí ocurre, hoy, por diferir o disentir se descalifica a los académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, en consecuencia, defender el patrimonio nacional natural “es una actividad de muy alto riesgo”, aseguró Julia Carabias.

“Por eso me sorprende y me preocupa cuando por diferir o disentir se descalifica y se les enjuicie, porque en el caso del Tren Maya hay problemas que no se pueden ocultar y hay que escuchar, resolverlos y analizarlos”, dijo la extitular de la secretaría de Medio Ambiente.

➡️ Julia Carabias recibirá este miércoles la medalla Belisario Domínguez

“Los que estamos trabajando sí tenemos un interés, es el del bien de la nación. Es un interés por la conservación del patrimonio natural nacional y por el bienestar de las poblaciones, a eso nos dedicamos muchos científicos, muchos académicos y organizaciones de la sociedad civil y lo único que queremos es colaborar y contribuir, dialogar y hablar dónde están los problemas, yo creo que eso es totalmente inadecuado que se censure y se limiten las expresiones que no sean favorables y las que no aplaudan. Eso ya lo vivimos hace muchos años. El que estaba en contra de la opinión del gobierno y del presidente era reprimido”.

La exfuncionaria, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, con grado de Honoris Causa y exrepresentante de México ante la ONU, toma un tiempo entre entrevistas para platicar con El Sol de México, vía telefónica, sobre lo que ocurre en la construcción del Tren Maya.

En medio de la confrontación de organizaciones empresariales, de la sociedad civil, el gobierno federal y los académicos, Carabias Lilo confía, en medio de litros de tinta y posturas en redes sociales, que en las altas esferas del gobierno “haya la sensibilidad de escuchar a la sociedad cuando la voz es legítima, cuando son organizaciones que tiene historia, que han demostrado la defensa de las causas y el interés por México”.

Carabias se ha enfrentado en las últimas dos décadas a grupos que depredadores de la Selva Lacandona y en ello ha sido incluso retenida en las comunidades por hacer frente a quienes buscan invadir las zonas de reserva, los que provocan invasiones, saqueos, cacería, de tráfico de especies, que sumado a su trayectoria en las aulas y la burocracia le han valido varios reconocimientos, entre otros, la Medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón del Estado mexicano que otorga a un ciudadano.

Hoy, sobre lo que ocurre con la propuesta del Tren Maya, afirma que no hay un plan integral, por lo que hay tramos que no deberían construirse y como ejemplo cita el que está proyectado para atravesar la zona de Calakmul, en Campeche.

Esa zona está ocupada por ecosistemas naturales y por la vida silvestre, asegura.

Reveló que las consultas continúan dentro de la estructura del gobierno y en esas reuniones gubernamentales hay de funcionarios de distintas partes de las secretarías que han expresado muy distintos puntos de vista.

“El gobierno no tiene una visión homogénea de cómo resolver los problemas que están surgiendo en torno al Tren Maya y se van conociendo poco a poco, porque no hay un proyecto integrado que se pueda analizar de manera integral y en el largo plazo”.

Agregó que el impacto de éste, que es uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno “no se puede evaluar de corto plazo o con la suma parcial de los impactos. Aquí la suma de impactos parciales no da el impacto regional”.

Afirma que nuestro país “tendría la gran oportunidad de ser un destino para el ecoturismo, de bajo impacto, bien pagado, porque además tenemos algo único, si Costa Rica vive de esa situación, porque no lo podemos hacer nosotros: combinar las zonas arqueológicas al patrimonio de reserva natural”.

Carabias consideró que la pandemia ha dado ejemplos muy claros de lo que significa destruir los ecosistemas, por lo que advierte que no se pueden implementar en México políticas que los destruyan.

Pidió al presidente López Obrador congruencia, porque “si él lo ha dicho y en el Programa Nacional de Medio Ambiente se establece el freno a la deforestación, entonces hay que ser congruentes con todo esto, dónde sí, dónde no y cómo y eso es lo que se tiene que acabar, escuchar y no con descalificaciones”.

La investigadora asegura que las descalificaciones provienen de todas las áreas del gobierno, como las de Rogelio Jiménez, director de Fonatur, que por descalificar a los académicos aseguró que “no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos”, al explicar las prioridades del desarrollo.