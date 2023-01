No hay plan "B" si Marcelo Ebrard no gana la encuesta

Integrantes del "Movimiento Guerrero con Marcelo Si", arroparon rumbo al 2024 al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, pero exigieron piso parejo y descartaron un plan "B", sino gana la encuesta.

En conferencia de prensa que se ofreció en un hotel de la zona Dorada, que encabezaron la Diputada federal, Araceli Ocampo; senadora Malu Meyer Michel; diputado Alfredo Sánchez Esquivel; el dirigente del Movimiento Benemérito Benito Juárez, Alberto López Rosas y Luis Walton Aburto, enviaron un mensaje a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de no provocar la división y respetar los resultados del sondeo de opinión.

La senadora, Malu Mayer, de entrada, anunció que pronto el canciller Ebrard Casaubón, recorrerá los 300 Distritos Federales del país, en particular los de Guerrero, para continuar con los "Encuentros con el Futuro" y los que son sus enlaces en el estado, seguirán llevando su proyecto futuro de nación a la población.

Dijo que están haciendo un llamado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que haya piso parejo y decirles que están a favor de la continuidad con cambio, tal y como lo dijo el presidente de la República, Manuel López Obrador, quien expresó su satisfacción por que hay "muchas y muchos que lo pueden relevar".

Aclaró que no van a buscar la confrontación con nadie, en especial con el resto de las corcholatas, porque aquí se trata de respaldar a quien tiene un historial de trabajo y que, incluso, fue reconocido como el mejor alcalde del mundo; además de que como canciller es quien atiende la problemática del territorio nacional en estos momentos “para todo lo mandan a llamar”.

Por su parte, el empresario Walton Aburto, aclaro que cuando habla de respeto a la encuesta, lo dice por la experiencia que tuvo de que, a pesar de participar por la candidatura a la gubernatura del estado, nunca conoció el resultado de la empresa encuestadora y por eso espera que esto no vaya suceder cuando se lleguen los tiempos con Marcelo Ebrard.

Dijo que el Grupo “Se Pudo a favor de Marcelo Ebrard”, acordaron trabajar juntos para que el canciller gane la encuesta y sea el que coordine los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, al tiempo que precisó que están exigiendo piso parejo, que haya memoria que Ebrard Casaubón, cuando compitió con Andrés Manuel López Obrador, por la presidencia de México, se acordó una encuesta, que fue con transparencia y se respetó, es lo mismo que le están pidiendo a su partido Morena.

Cabe señalar que la diputada federal, Araceli Ocampo, dio lectura a una carta que envió el secretario de Relaciones Exteriores al dirigente de su partido, Mario Delgado, a quien le pide respeto a los resultados de la encuesta y que no se divida a la militancia, pero puntualizó que quede claro no hay plan “B”, si el canciller no gana la encuesta porque seguirán siendo morenistas.