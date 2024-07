Miguel Yunes Linares presenta denuncias contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García

Veracruz, Ver.- El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que presentó dos denuncias en contra del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez por las que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe y acredite su autonomía.

En rueda de prensa dio a conocer que este lunes interpuso la primera denuncia por el presunto daño patrimonial causado al erario publico al no dar instrucciones para que, en el caso de las videocámaras de vigilancia, se procediera al cobro de la pena convencional pactada en el contrato.

“En el caso de las videocámaras que él dice que no funcionaron son decenas de millones de pesos no recuperados por negligencia y por ejercicio indebido de la ley de Cuitláhuac García, lo anterior es constitutivo de los delitos de un deber legal, abuso de autoridad previstos en el Código Penal para el estado de Veracruz”, expresó.

La segunda denuncia es por el presunto abuso policiaco que llevó a la muerte a dos campesinos.

“La segunda denuncia tiene que ver con los abusos policiacos que recientemente llevaron al asesinato de dos campesinos en Totalco y la persecución y lesión en contra de jóvenes estudiantes en Xalapa, hechos que son constitutivos de delitos graves por los cuales Cuitláhuac García tiene que ser llevado a un proceso, son hechos ambos evidentemente delictivos en los que Cuitláhuac tuvo una participación reconocida”, sostuvo.

Indicó que aunque se presentó personalmente, en la Fiscalía no se les quisieron recibir de inmediato pero las dejó en constancia junto con su licencia de manejo.

Argumentó que se trata de delitos que se persiguen de oficio y basta con la noticia criminal para que ambas investigaciones se inicien.

“Considero que esta es una buena oportunidad para que la Fiscalía General del Estado pueda acreditar su autonomía pero no soy ingenuo, no hay justicia en Veracruz, hoy la Fiscalía y el Poder Judicial están dedicados a perseguir opositores y no delincuentes”, dijo.

