"Encuentros para el Futuro no distraerán mi responsabilidad con Acapulco", promete Abelina

Tras aclarar que no tiene ningún tinte político la ayuda que le ofreció el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero para atender la problemática de Acapulco, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, explicó que ser coordinadora de Los Encuentros para el Futuro, no distraerá su responsabilidad con la ciudad y rechazó que se trate de una campaña anticipada la del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En entrevista que ofreció este domingo durante la conferencia de prensa, como parte de los coordinadores estatales del Grupo Guerrero con Marcelo Sí, explicó que son la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanárez; el diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel; el también diputado, Luis Enrique Ríos Saucedo; el ex legislador, Alberto López Rosas y el ex alcalde de Taxco, Salomón Majul, entre otros liderazgos.

Lee también: Amar Acapulco está por encima de la cuestión política

Hizo hincapié que esta tarea la desarrollará en su día de descanso que son los domingos, tal y como lo marca la ley, para estos encuentros para el futuro, es decir, hacer los foros y después se van a entregar las demandas al canciller Marcelo Ebrard, para que pueda generar una agenda y los incluya en un plan de acción, llegado el momento.

López Rodríguez adelantó que es probable que el 12 de marzo Marcelo Ebrard esté en Acapulco. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

La primera edil del municipio, López Rodríguez, refirió que en estos encuentros su labor será recorrer los 7 distritos y recoger la demanda ciudadana, que hará llegar a Marcelo, quien ha estado ayudando al puerto con esa apertura en el extranjero que les está permitiendo atender la problemática de las fugas de agua y reparar los colectores dañados.

Adelantó que es probable que el 12 de marzo el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubón, esté en Acapulco, para que encabece un encuentro general, en la que se le encause toda la problemática que padece Guerrero y él lo pueda desarrollar dentro del plan que le tocará encabezar una vez que gane la encuesta, “porque tenemos confianza que la ganará, por su amplia trayectoria”.

Sobre si existe alguna intención de carácter político con el ex gobernador Aguirre Rivero, el acercamiento que tuvo recientemente con él, dijo, que es preciso aclarar que cuando alguien ofrece ayuda para atender los problemas de la ciudad, se deben de aprovechar y que, de ninguna manera tiene tintes políticos, “una vez que nos ayude, cada quien tomará su rumbo político”.

¿Están haciendo campaña?

No, de ninguna manera estamos haciendo campaña, “Encuentros para el Futuro” es recoger las demandas para entregárselas a Marcelo y en eso estamos.